https://tr.sputniknews.com/20220419/fransa-basbakani-castex-macron-kazanirsa-istifa-edecegiz-1055672821.html

Fransa Başbakanı Castex: Macron kazanırsa istifa edeceğiz

Fransa Başbakanı Castex: Macron kazanırsa istifa edeceğiz

Fransa Başbakanı Jean Castex, Emmanuel Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda kendisinin ve hükümetinin istifasını cumhurbaşkanına sunacağını... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T13:11+0300

2022-04-19T13:11+0300

2022-04-19T13:24+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

marine le pen

seçim

jean castex

açıklama

istifa

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, aşırı sağcı aday Marine Le Pen ile karşı karşıya gelecek.Analistler, çoğu ankette Macron'un önde olduğunu söylese de bunda düşük katılımın da etkili olduğu belirtiliyor. Ülkede seçim heyecanı sürerken Fransa Başbakanı Jean Castex'ten de açıklama geldi.Castex, "Eğer Macron yeniden seçilirse geleneksel olarak cumhurbaşkanına kendi istifamı ve hükümetin istifasını sunacağım" dedi.Başbakan, "Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesinden sonra Haziran'daki parlamento seçimlerine kadar yeni bir ivme kazandırılması gerektiğini düşünenlerdenim” diye ekledi. Macron'un bir sonraki sınavı: Haziran seçimleri Haziran ayında yapılacak parlamento seçimleri, Macron'un bir başka önemli sınavı olarak görülüyor. Bu seçimler, meclisteki çoğunluğun yenilenmesi ve emeklilik sisteminin elden geçirilmesi de dahil olmak üzere partinin reformist gündemini sürdürmek için gerekli olacak.Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'a başbakanlık görevinin teklif edilebileceği yönünde spekülasyonlar yapıldı. Ancak geçen hafta düzenlediği basın toplantısında Lagarde, konuyla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı. Anketlerde Macron üstünlüğüKamuoyu yoklamalarına göre, Macron'un ikinci turda yüzde 53 ila 56 arasında bir oy oranına sahip olacağını tahmin edilirken, Le Pen için yüzde 44 ila 47 arasında bir oran öngörülüyor. Castex, "Oyun henüz bitmedi ve kesinlikle bu seçimin çoktan bittiğine dair bir sonuç çıkaramayız. Fransızları, Emmanuel Macron'un programının ülkemiz ve kendileri için en iyisi olduğuna ikna etmeliyiz" ifadelerini kullandı. İki aday 2017 yılındaki seçimlerde de karşı karşıya gelmiş, Macron yüzde 66'lık bir oy oranıyla cumhurbaşkanı olmuştu. Şimdi ise rakamlara bakıldığında durum daha kritik.Macron ve Le Pen, çarşamba akşamı seçimle ilgili ilk televizyon tartışmasında karşı karşıya gelecek. Bu tartışma, kararsız milyonlarca seçmenin, özellikle sol oyların kazanılması için kritik öneme sahip olabilir.

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fransa, emmanuel macron, marine le pen, seçim, jean castex, açıklama, istifa