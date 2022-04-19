https://tr.sputniknews.com/20220419/gazeteci-ibrahim-haskologlu-gozaltina-alindi-1055671052.html
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı
Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T12:16+0300
2022-04-19T12:16+0300
2022-04-19T12:16+0300
türkiye
ibrahim haskoloğlu
gözaltı
recep tayyip erdoğan
mit
kişisel bilgi
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İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı.Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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ibrahim haskoloğlu, gözaltı, recep tayyip erdoğan, mit, kişisel bilgi
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı
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Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.