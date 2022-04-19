https://tr.sputniknews.com/20220419/gaziosmanpasada-cocuklari-gizlice-cekip-paylasan-pakistan-uyruklu-supheli-yakalandi-1055684919.html

Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip paylaşan Pakistan uyruklu şüpheli yakalandı

Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip paylaşan Pakistan uyruklu şüpheli yakalandı

Gaziosmanpaşa'da, oyun oynayan çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu S.A. gözaltına alındı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T17:18+0300

2022-04-19T17:18+0300

2022-04-19T17:19+0300

türkiye

türkiye

gaziosmanpaşa

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stanbul Gaziosmanpaşa'da yabancı uyruklu şüpheli, çocukları gizlice çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı.Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, geçen pazar günü yabancı uyruklu şüphelinin bahçede oynayan çocukları gizlice videoya çekip sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.Yapılan çalışma sonucunda şüphelinin Pakistan uyruklu S.A.(24) adlı şüpheli olduğu tespit edildi. Söz konusu şüpheli bugün saat 05.45 sıralarında Ümraniye Dudullu Mahallesi Göztepe Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli S.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.'Yaklaşık 3-4 ay önce illegal yollardan İran üzerinden Doğubeyazıt'a geldim'Sorgusunda görüntüleri kendisinin çektiğini söyleyen S.A.'nın "Yaklaşık 3-4 ay önce illegal yollardan İran üzerinden Doğubeyazıt'a geldim. Daha sonra İstanbul'a geldim. Gaziosmanpaşa'da açık adresini bilmediğim bir yerde yaşıyorum. Günübirlik işlerde çalışıyorum. Pasaportum ve kimlik belgem yok. Pakistan'da karıştığım herhangi bir suçum yok. Yaklaşık 3-4 gün önce Gaziosmanpaşa'da adresini bilmediğim bir yerde cep telefonum ile çekim yaparak paylaştım" dedi.Paylaşımı üzerine çok yorum aldığını ve Türkçe bilmediği için yorumları arkadaşına okuttuğunu söyleyen şüpheli, "Arkadaşım söylemesi üzerine paylaşımı hemen sildim. Ve korktuğum için hesabı da kapattım. Ben Türkiye'ye yeni geldiğim için paylaşımın suç olduğunu bilmiyordum. Zaten videoda küçük çocukların olduğunu paylaşım yaptıktan sonra farkettim. Benim amacım öylesine görüntü çekmekti. Herhangi bir suç işleme amacım yoktu. Çok pişmanım. Ben buraya yaşamak ve çalışmak için geldim. Suç işlemek kastım ve amacım yoktur" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

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türkiye, gaziosmanpaşa