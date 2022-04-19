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https://tr.sputniknews.com/20220419/gazzedeki-el-kassam-tugaylari-israil-savas-ucaklarina-roketle-karsilik-verildi-1055663533.html
Gazze'deki el-Kassam Tugayları: İsrail savaş uçaklarına roketle karşılık verildi
Gazze'deki el-Kassam Tugayları: İsrail savaş uçaklarına roketle karşılık verildi
Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğini... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T04:28+0300
2022-04-19T04:28+0300
dünya
gazze
izzeddin el-kassam tugayları
israil
filistin
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Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hava savunmamız, salı sabahı yerel saatle tam 01.35'te Gazze Şeridi semalarındaki Siyonist savaş uçaklarına karadan havaya roketlerle karşılık vermiştir" ifadeleri yer aldı.İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğine ilişkin açıklamayı el-Kassam Tugayları 2012'den bu yana ilk kez yapıyor.İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait savaş malzemesi üretimi yapılan bir atölyenin vurulduğunu bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220419/israil-ordusu-gazzede-hamasa-ait-bir-noktayi-vurdu-1055663111.html
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gazze, izzeddin el-kassam tugayları, israil, filistin

Gazze'deki el-Kassam Tugayları: İsrail savaş uçaklarına roketle karşılık verildi

04:28 19.04.2022
© AAİzzettin El Kassam Tugayları
İzzettin El Kassam Tugayları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AA
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Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğini duyurdu.
Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hava savunmamız, salı sabahı yerel saatle tam 01.35'te Gazze Şeridi semalarındaki Siyonist savaş uçaklarına karadan havaya roketlerle karşılık vermiştir" ifadeleri yer aldı.
İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğine ilişkin açıklamayı el-Kassam Tugayları 2012'den bu yana ilk kez yapıyor.
İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait savaş malzemesi üretimi yapılan bir atölyenin vurulduğunu bildirmişti.
İsrail hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
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İsrail ordusu, Gazze'yi vurduğunu açıkladı
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