https://tr.sputniknews.com/20220419/gazzedeki-el-kassam-tugaylari-israil-savas-ucaklarina-roketle-karsilik-verildi-1055663533.html

Gazze'deki el-Kassam Tugayları: İsrail savaş uçaklarına roketle karşılık verildi

Gazze'deki el-Kassam Tugayları: İsrail savaş uçaklarına roketle karşılık verildi

Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğini... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T04:28+0300

2022-04-19T04:28+0300

2022-04-19T04:28+0300

dünya

gazze

izzeddin el-kassam tugayları

israil

filistin

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Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hava savunmamız, salı sabahı yerel saatle tam 01.35'te Gazze Şeridi semalarındaki Siyonist savaş uçaklarına karadan havaya roketlerle karşılık vermiştir" ifadeleri yer aldı.İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğine ilişkin açıklamayı el-Kassam Tugayları 2012'den bu yana ilk kez yapıyor.İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait savaş malzemesi üretimi yapılan bir atölyenin vurulduğunu bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220419/israil-ordusu-gazzede-hamasa-ait-bir-noktayi-vurdu-1055663111.html

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gazze, izzeddin el-kassam tugayları, israil, filistin