https://tr.sputniknews.com/20220419/google-harita-uygulamasinda-rusyadaki-askeri-tesisleri-gizlemeyi-durdurdugu-iddialarini-yalanladi-1055675056.html

Google, harita uygulamasında Rusya'daki askeri tesisleri gizlemeyi durdurduğu iddialarını yalanladı

Google, harita uygulamasında Rusya'daki askeri tesisleri gizlemeyi durdurduğu iddialarını yalanladı

İnternet devi Google, Haritalar uygulamasında Rusya'daki askeri ve stratejik tesisleri gizlemeyi durdurduğu iddialarını yalanladı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T13:57+0300

2022-04-19T13:57+0300

2022-04-19T13:58+0300

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İnternet devi Google, Haritalar uygualamasında Rusya'ya ait askeri ve stratejik tesisleri blurlama uygulamasına son verildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.Belaruslu radikal muhalefetin basın organlarından biri olan Nexta'nın, Twitter hesabından sözünü ettiği iddiaya Google Haritalar'ın resmi hesabından verilen yanıtta, "Merhaba, Rusya'daki uydu görüntülerimizi blurlama konusunda herhangi bir değişiklik yapmadığımızı lütfen unutmayın" ifadelerine yer verildi.Nexta, Google Haritalar'ın diğer ülkeler için hala gizli tutulan askeri ve stratejik tesis konumlarını gizlemeyi durdurduğunu iddia etmişti. Buna göre söz konusu uygulamayla, Admiral Kuznetsov kruvazörü, nükleer mühimmatın depolandığı tesisler ve yeni nesil Su-57 savaş uçaklarının bulunduğu uçuş test sahası gibi Rus askeri altyapısının birçok önemli nesneleri görülebiliyor.Öte yandan Google sözcülerinden Genevieve Park, Verge'e yaptığı açıklamada, Rusya'daki uydu görüntülerinde herhangi bir değişiklik yapmadıklarını doğruladı.Bununla birlikte Verge'e göre, şu an ABD de dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki bir dizi benzer tesis, Google Haritalar'da ücretsiz olarak görüntülenebiliyor.Ancak haberde, Fransız Hava Kuvvetleri'nin Tours yakınlarındaki 705. askeri hava üssünde olduğu gibi bazı durumlarda görüntülerin çözünürlüğünün düşük olduğuna vurgu yapılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220419/soygu-rus-ordusu-yeni-kosullara-adapte-olmak-icin-yeni-savas-yontemleri-edinecek-1055672397.html

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