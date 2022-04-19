https://tr.sputniknews.com/20220419/haaretz-hamasin-kurana-gore-israilin-cokecegi-kehanetinin-vade-tarihi-geldi-populerligi-artti-1055690800.html

Haaretz: Hamas'ın 'Kuran'a göre İsrail'in çökeceği' kehanetinin vade tarihi geldi, popülerliği arttı

Haaretz: Hamas'ın 'Kuran'a göre İsrail'in çökeceği' kehanetinin vade tarihi geldi, popülerliği arttı

Hamas'ın ruhani liderlerinden birinin 'Kuran'a göre İsrail'in bu haziranda yıkılacağı' teorisinin Filistinliler arasında popülerliğine ve sosyal medyada... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T23:28+0300

2022-04-19T23:28+0300

2022-04-19T23:28+0300

dünya

israil

filistin

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İsrail gazetesi Haaretz'de yayımlanan bir makale, Gazze ve Batı Şeria'da yapılan bir ankette, 'Kuran'da İsrail'in tez zamanda yıkılacağına dair kehanet bulunduğu' teorisine inanan Filistinlilerin oranının yüzde 73'ü bulmasını gündeme taşıdı. İsrail-Filistin çatışmasına siyasi çözüm için çalışan ABD merkezli Şimdi Barış İçin Amerikalılar'ın (Americans for Peace Now/APN) Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Ori Nir'in kaleme aldığı makalede, teorinin Filistinliler arasında çok popüler olduğuna ve sosyal medyada yayıldığına dikkat çekildi.Teorinin gerisinde, Batı Şeria'da yaşayan Hamas'ın ruhani liderlerinden Besim Carrar'ın olduğunu belirten Nir, YouTube'da 700 bin takipçisi olan İslamcı din adamının Kuran ayetlerine ve karmaşık numerolojiye dayandırdığı kehanetini yeni ortaya atmadığını, 1992'den beri vaaz ettiğini ve 1996'da kitaplaştırdığını hatırlattı. "Kehanetin güncel tarafı, vade tarihinin gelmiş olması. Evet Carrar'a göre İsrail'in kaderinde Mart-Haziran 2022'de son bulmak var" diyen Nir, pek çok Filistinlinin Carrar'ın zaman aralığını doğru tahmin ettiğinden şüphe duysa bile teoriye inandığını vurguladı. Carrar'ın da YouTube 'videolarında yüzde 95 ihtimalle doğru tahminde bulunduğundan, birkaç ay içinde İsrail'in yıkılmamasının sadece zaman aralığını tam isabetle tahmin edemediği anlamına geleceğinden' söz ettiğini aktardı. İsrail'in çökmesinin eli kulağında olduğuna dair alamet görülmemesine rağmen bu kadar çok Filistinlinin neden buna inandığını sorgulayan Nir, Filistinlilerin iyi eğitimli bir halk olduğunu, 1990'larda birkaç kez görüştüğü Carrar'ın da hödüğün teki olmadığını belirtti. 'Filistinlerin umutsuzluk, çaresizlik içinde olduğu, uğradıkları adaletsizliklerin cezalandırıldığını görmek istediği, ancak iki İntifada ve Gazze'den roket saldırılarının başarısızlığından sonra ilahi bir elin müdahalesinden medet umduğu ' değerlendirmesini yapan Nir, "Bu tarz bir eskatolojiye inanmak umut yayar ve şu sıra umut, Filistin toplumunda en kıtlığı çekilen şey" dedi.Arapça sosyal medyayı şöyle bir taramanın Cerrar'ın teorisinin ne kadar popüler olduğunu gözler önüne serdiğini, teoriye esin kaynağı olan Kuran'daki ayetten alıntılanan 'ahiret vaadinin' Twitter'da popüler etiket haline geldiğini aktaran Nir, üstüne üstlük bu popüler kehanetin 'İsrail istihbarat servisleri için büyük bir endişe kaynağı oluşturduğunu' vurguladı. Buna göre 'İsrail güvenlik yetkilileri, son dönemde Batı Şeria kaynaklı Filistin şiddetinin tırmanmasında bu teorinin payı olduğu değerlendirmesini yapıyor'. BM kararlarını çiğneyerek Filistin topraklarını işgal ve ilhak eden, Filistinlilere apartheid uygulamakla eleştirilen ve bu döngüden siyasi çıkış yollarını kapayan İsrail'de yine yeniden Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya polis ve yerleşimci baskınları nedeniyle Filistinlilerle yüksek gerilim yaşanıyor.

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