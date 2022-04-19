https://tr.sputniknews.com/20220419/hindistan-rusyaya-cay-ve-gida-urunleri-ihracatina-yeniden-basladi-1055679504.html
‘Hindistan, Rusya’ya çay ve gıda ürünleri ihracatına yeniden başladı’
‘Hindistan, Rusya’ya çay ve gıda ürünleri ihracatına yeniden başladı’
Hindistan’ın geçen hafta Rusya’ya çay ve gıda ürünleri ihracatını yeniden başlattığı bildirildi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T15:49+0300
2022-04-19T15:49+0300
2022-04-19T15:50+0300
dünya
rusya
yatırım
ithalat
ihracat
hindistan
ekonomi
bitki
çay
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The Economic Times gazetesinde yer alan haberde, Hindistan’dan Rusya’ya çay, pirinç, meyve, kahve, deniz ürünleri ve şekerleme gönderildiği ifade edildi. Teslimatlar ağırlıklı olarak Gürcistan’daki limanlar üzerinden yapılıyor.Ödeme işlemleri, Rusya tarafından Sberbank ve Alfa-bank ile Hindistan tarafından ise Bank of Maharashtra bankaları tarafından sağlanıyor. Gazete, ödemelerin 'mümkün olan azami ölçüde' ruble ve rupi, bazı bankalarda da ayrıca euro ile gerçekleştirildiğini belirtti.Daha önce Hindistan’dan Rusya’ya ihracat, Batı’nın uyguladığı yaptırımlardan kaynaklı belirsizlik yüzünden askıya alınmıştı.Rusya her yıl Hindistan’dan 43 ila 45 milyon kilogram çay ithal ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220418/abdden-cine-rusya-tehdidi-1055660038.html
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rusya, yatırım, ithalat, ihracat, hindistan, ekonomi, bitki, çay
‘Hindistan, Rusya’ya çay ve gıda ürünleri ihracatına yeniden başladı’
15:49 19.04.2022 (güncellendi: 15:50 19.04.2022) Abone ol
Hindistan’ın geçen hafta Rusya’ya çay ve gıda ürünleri ihracatını yeniden başlattığı bildirildi.
The Economic Times
gazetesinde yer alan haberde
, Hindistan’dan Rusya’ya
çay, pirinç, meyve, kahve, deniz ürünleri ve şekerleme gönderildiği ifade edildi. Teslimatlar ağırlıklı olarak Gürcistan’daki limanlar üzerinden yapılıyor.
Ödeme işlemleri, Rusya tarafından Sberbank ve Alfa-bank ile Hindistan tarafından ise Bank of Maharashtra bankaları tarafından sağlanıyor. Gazete, ödemelerin 'mümkün olan azami ölçüde' ruble ve rupi, bazı bankalarda da ayrıca euro ile gerçekleştirildiğini belirtti.
Daha önce Hindistan’dan Rusya’ya ihracat, Batı’nın uyguladığı yaptırımlardan kaynaklı belirsizlik yüzünden askıya alınmıştı.
Rusya her yıl Hindistan’dan 43 ila 45 milyon kilogram çay ithal ediyor.