‘Hindistan, Rusya’ya çay ve gıda ürünleri ihracatına yeniden başladı’

Hindistan’ın geçen hafta Rusya’ya çay ve gıda ürünleri ihracatını yeniden başlattığı bildirildi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

The Economic Times gazetesinde yer alan haberde, Hindistan’dan Rusya’ya çay, pirinç, meyve, kahve, deniz ürünleri ve şekerleme gönderildiği ifade edildi. Teslimatlar ağırlıklı olarak Gürcistan’daki limanlar üzerinden yapılıyor.Ödeme işlemleri, Rusya tarafından Sberbank ve Alfa-bank ile Hindistan tarafından ise Bank of Maharashtra bankaları tarafından sağlanıyor. Gazete, ödemelerin 'mümkün olan azami ölçüde' ruble ve rupi, bazı bankalarda da ayrıca euro ile gerçekleştirildiğini belirtti.Daha önce Hindistan’dan Rusya’ya ihracat, Batı’nın uyguladığı yaptırımlardan kaynaklı belirsizlik yüzünden askıya alınmıştı.Rusya her yıl Hindistan’dan 43 ila 45 milyon kilogram çay ithal ediyor.

