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https://tr.sputniknews.com/20220419/hindistanda-afrika-domuz-atesi-salgini-toplu-mezarlar-kazilmaya-baslandi--1055681153.html
Hindistan'da Afrika domuz ateşi salgını: Toplu mezarlar kazılmaya başlandı
Hindistan'da Afrika domuz ateşi salgını: Toplu mezarlar kazılmaya başlandı
Hindistan'ın Mizoram eyaletinden sonra Tripura'da da Afrika domuz ateşi hastalığına rastlandı. Yetkililer, salgının yayılması endişesinden ötürü itlaf emri... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T16:22+0300
2022-04-19T16:22+0300
dünya
hindistan
afrika
afrika domuz ateşi
salgın
mezar
toplu mezar
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Hindistan'ın Tripura eyaletinde Hayvancılık Bakanlığı, Afrika domuz ateşi (ASF) virüsünün patlak vermesinin ardından toplu bir domuz itlafı emri verdi. Yerel basında bugün yer alan haberlerde, kesilecek olan hayvanlar için toplu mezar hazırlandığı belirtildi.Bakanlık, 25 Mart'tan bu yana 65'ten fazla domuzun öldüğü Sepahijala Bölgesi'nde virüsün varlığını doğruladı.Son derece bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olan Afrika domuz ateşi, komşu eyalet Mizoram'da şimdiden etkisini göstererek binlerce domuzun ölümüne neden oldu.7 Nisan'da test için Kuzeydoğu Bölgesel Hastalık Teşhis Laboratuvarı'na 3 örneğin gönderildiğini söyleyen üst düzey bir yetkili, "13 Nisan'da tüm numunelerin pozitif olduğunu doğrulayan PCR raporunu aldık" dedi.Yetkili, "Çiftliğin bir kilometre yarıçapındaki tüm domuzlar idam edilecek ve gömülecek. Virüsün il geneline yayılmaması için hastalığı çiftlikler ve çevresinde tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.Ülkede geçen yıl ASF'nin patlak vermesi nedeniyle toplam 33 bin 417 domuz öldü. Salgın, 7.8 milyon dolar değerinde mali kayba da neden oldu. Bulaşıcı hastalık, Tripura'da ilk kez geçen yıl Mart görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210405/cinde-bir-ciftlikte-afrika-domuz-atesi-tespit-edildi-1044200726.html
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hindistan, afrika, afrika domuz ateşi, salgın, mezar, toplu mezar

Hindistan'da Afrika domuz ateşi salgını: Toplu mezarlar kazılmaya başlandı

16:22 19.04.2022
© REUTERS / Russell CheyneDomuz
Domuz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / Russell Cheyne
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Hindistan'ın Mizoram eyaletinden sonra Tripura'da da Afrika domuz ateşi hastalığına rastlandı. Yetkililer, salgının yayılması endişesinden ötürü itlaf emri verildiğini ve toplu mezarlar kazılmaya başlandığını bildirdi.
Hindistan'ın Tripura eyaletinde Hayvancılık Bakanlığı, Afrika domuz ateşi (ASF) virüsünün patlak vermesinin ardından toplu bir domuz itlafı emri verdi.
Yerel basında bugün yer alan haberlerde, kesilecek olan hayvanlar için toplu mezar hazırlandığı belirtildi.
Bakanlık, 25 Mart'tan bu yana 65'ten fazla domuzun öldüğü Sepahijala Bölgesi'nde virüsün varlığını doğruladı.
Son derece bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olan Afrika domuz ateşi, komşu eyalet Mizoram'da şimdiden etkisini göstererek binlerce domuzun ölümüne neden oldu.
7 Nisan'da test için Kuzeydoğu Bölgesel Hastalık Teşhis Laboratuvarı'na 3 örneğin gönderildiğini söyleyen üst düzey bir yetkili, "13 Nisan'da tüm numunelerin pozitif olduğunu doğrulayan PCR raporunu aldık" dedi.
Yetkili, "Çiftliğin bir kilometre yarıçapındaki tüm domuzlar idam edilecek ve gömülecek. Virüsün il geneline yayılmaması için hastalığı çiftlikler ve çevresinde tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ülkede geçen yıl ASF'nin patlak vermesi nedeniyle toplam 33 bin 417 domuz öldü. Salgın, 7.8 milyon dolar değerinde mali kayba da neden oldu. Bulaşıcı hastalık, Tripura'da ilk kez geçen yıl Mart görüldü.
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