https://tr.sputniknews.com/20220419/hindistanda-afrika-domuz-atesi-salgini-toplu-mezarlar-kazilmaya-baslandi--1055681153.html

Hindistan'da Afrika domuz ateşi salgını: Toplu mezarlar kazılmaya başlandı

Hindistan'da Afrika domuz ateşi salgını: Toplu mezarlar kazılmaya başlandı

Hindistan'ın Mizoram eyaletinden sonra Tripura'da da Afrika domuz ateşi hastalığına rastlandı. Yetkililer, salgının yayılması endişesinden ötürü itlaf emri... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T16:22+0300

2022-04-19T16:22+0300

2022-04-19T16:22+0300

dünya

hindistan

afrika

afrika domuz ateşi

salgın

mezar

toplu mezar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049451232_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e97a5022cc2943aaed17366c3956ffb0.jpg

Hindistan'ın Tripura eyaletinde Hayvancılık Bakanlığı, Afrika domuz ateşi (ASF) virüsünün patlak vermesinin ardından toplu bir domuz itlafı emri verdi. Yerel basında bugün yer alan haberlerde, kesilecek olan hayvanlar için toplu mezar hazırlandığı belirtildi.Bakanlık, 25 Mart'tan bu yana 65'ten fazla domuzun öldüğü Sepahijala Bölgesi'nde virüsün varlığını doğruladı.Son derece bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olan Afrika domuz ateşi, komşu eyalet Mizoram'da şimdiden etkisini göstererek binlerce domuzun ölümüne neden oldu.7 Nisan'da test için Kuzeydoğu Bölgesel Hastalık Teşhis Laboratuvarı'na 3 örneğin gönderildiğini söyleyen üst düzey bir yetkili, "13 Nisan'da tüm numunelerin pozitif olduğunu doğrulayan PCR raporunu aldık" dedi.Yetkili, "Çiftliğin bir kilometre yarıçapındaki tüm domuzlar idam edilecek ve gömülecek. Virüsün il geneline yayılmaması için hastalığı çiftlikler ve çevresinde tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.Ülkede geçen yıl ASF'nin patlak vermesi nedeniyle toplam 33 bin 417 domuz öldü. Salgın, 7.8 milyon dolar değerinde mali kayba da neden oldu. Bulaşıcı hastalık, Tripura'da ilk kez geçen yıl Mart görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20210405/cinde-bir-ciftlikte-afrika-domuz-atesi-tespit-edildi-1044200726.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, afrika, afrika domuz ateşi, salgın, mezar, toplu mezar