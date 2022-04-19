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https://tr.sputniknews.com/20220419/ibrahim-haskologlunun-avukati-muvekkilim-tutuklanmistir--1055689705.html
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı
İstanbul’da gözaltına alınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, ''kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma'' suçundan tutuklandı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T21:08+0300
2022-04-19T21:22+0300
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İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Haskoloğlu, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.Burada ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre hakimlik, şüpheli İbrahim Haskoloğlu’nun, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçundan tutuklanmasına hükmetti.Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun avukatı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Müvekkilim Haskoloğlu İstanbul Anadolu CBS tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sadece yaptığı bir haber nedeniyle Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek ve Yaymak suçundan hukuka aykırı bir şekilde tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.
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ibrahim haskoloğlu, twitter , tutuklama

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

21:08 19.04.2022 (güncellendi: 21:22 19.04.2022)
© Twitter İbrahim Haskoloğlu
İbrahim Haskoloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© Twitter
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İstanbul’da gözaltına alınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, ''kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma'' suçundan tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.
Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Haskoloğlu, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.
Burada ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre hakimlik, şüpheli İbrahim Haskoloğlu’nun, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçundan tutuklanmasına hükmetti.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun avukatı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Müvekkilim Haskoloğlu İstanbul Anadolu CBS tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sadece yaptığı bir haber nedeniyle Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek ve Yaymak suçundan hukuka aykırı bir şekilde tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.
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