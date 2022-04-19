https://tr.sputniknews.com/20220419/imamoglu-mobese-goruntuleriyle-ilgili-sorusturma-izni-vermeyen-valilik-kararina-itiraz-etti-1055662072.html

İmamoğlu, MOBESE görüntüleriyle ilgili soruşturma izni vermeyen valilik kararına itiraz etti

İmamoğlu, MOBESE görüntüleriyle ilgili soruşturma izni vermeyen valilik kararına itiraz etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Büyükelçisi ile yemek yediği restorana giriş-çıkış görüntülerinin MOBESE kamerasından... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T01:29+0300

2022-04-19T01:29+0300

2022-04-19T01:34+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

mobese

istanbul valiliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055177007_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ad942c68929fe00b330c777f41310ff9.jpg

Ekrem İmamoğlu'nun, 24 Ocak 2022 günü İngiliz Büyükelçisi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBESE'ye ait olduğunu iddia ettiği görüntüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu, soruşturma izni istenen İstanbul Valiliği'nden geri döndü.Valilik, görüntülerin MOBESE kamerasından alınmadığı gerekçesiyle ilgililer hakkında soruşturma açılmasına izin verilmediği yönünde 15 Mart tarihli kararını başsavcılığa iletti.Bu karar üzerine İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, 9 Nisan'da İstanbul Bölge İdare Mahkemesine iletilmek üzere İstanbul Valiliği'ne bir dilekçe sunarak itirazda bulundu.İtiraz dilekçesinde, söz konusu kayıtların 027-G-34SRY-0 numaralı KGYS (MOBESE) kamerasına ait görüntüler olduğu öne sürülerek, İmamoğlu'na ait araçların görüntülerini o açıdan çekilebilecek başka bir kamera bulunmadığı ve araç görüntülerinde görünen kablonun söz konusu MOBESE kamerası önünden geçen kablo olduğunun görüldüğü aktarıldı.Soruşturma izni verilmemesi kararına dayanak olarak gösterilen 14 Mart tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişliği ön inceleme raporunun kendilerine tebliğ edilmediği ve rapora yönelik inceleme yapamadıkları kaydedilen dilekçede, şu ifadeler yer aldı:Söz konusu görüntülerin kişisel veri niteliğinde olduğu belirtilen dilekçede, MOBESE kameraları üzerinde ne şekilde bir inceleme yapıldığının açıklığa kavuşturulmadığı ve bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği anlatıldı.Dilekçede, "Söz konusu kameralar kapalı devre çalışan ve yetkilendirilmiş personel dışında herhangi bir kimsenin erişemeyeceği görüntülerdir. Belediyelerin turizm, trafik, AKOM gibi değişik amaçlarla kullandığı, kamuya açık yayınlanan görüntü ve kamera sistemlerinin KGYS kameralarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olay yerinde ve o açıyı gören İBB'ye, Sarıyer Belediyesi'ne yahut iş yerlerine ait başka kamera da bulunmamaktadır" denildi.Görüntülerin başka bir kameradan alınmasının mümkün olmadığı savunulan dilekçede, 027-G-34SRY-0 numaralı direkteki görüntülerin online olarak mı manuel olarak mı indirildiği veya servis edildiğinin, olay gününe ait görevli bilgilerinden de yararlanılmak suretiyle incelenerek açıklığa kavuşturulması gerektiği anlatıldı.Dilekçede, "Esasen olayın basit bir görevi kötüye kullanma suçunun dışında TCK'daki 134, 135, 136 ve 137. maddelerine aykırılık teşkil ettiği açıktır" ifadesi yer buldu.Yetersiz ön inceleme ve yetersiz gerekçeyle soruşturma izni verilmemesine yönelik karar alınmasının hukuka aykırılık teşkil ettiği öne sürülen dilekçede, "İstanbul Valiliğinin etkin soruşturma yapılmamasına sebebiyet vererek eksik inceleme neticesinde vermiş olduğu, açıkça hukuka aykırı olan 15 Mart tarihli 'soruşturma izni verilmemesi' kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederim" ifadesi yer buldu.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzasıyla verilen 'ret' kararıİstanbul Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, 15 Mart 2022'de, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzasıyla, "soruşturma izni verilmemesi" kararını, soruşturma yapması talep edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220418/istanbul-valiliginden-ekrem-imamoglu-icin-mobese-karari-sorusturma-izni-verilmedi-1055655972.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekrem imamoğlu, mobese, istanbul valiliği