https://tr.sputniknews.com/20220419/imf-ukrayna-krizinin-etkisiyle-kuresel-ekonomik-buyume-tahminlerini-dusurdu-1055681486.html

IMF, Ukrayna krizinin etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

IMF, Ukrayna krizinin etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna krizinin etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4.4'ten yüzde 3.6'ya indirdi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T16:16+0300

2022-04-19T16:16+0300

2022-04-19T16:29+0300

ekonomi

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IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2022 sayısını 'Savaş Küresel Toparlanmayı Geciktiriyor' başlığı ile yayınladı.Raporda, Ukrayna krizinin maliyetli bir insani krizi tetiklediği, ekonomik hasarın 2022'de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya katkıda bulunacağı aktarıldı.Krizin büyümeyi azaltacağı, enflasyonu ise artıracağına işaret edilen raporda, merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmasıyla faiz oranlarının artmasının beklendiğini, birçok ülkenin ise kriz ekonomileri üzerindeki etkisini yumuşatmak için sınırlı maliye politikası alanına sahip olduğu kaydedildi.Küresel görünüme yönelik aşağı yönlü riskler hakimRaporda, dünyanın birçok bölgesi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin akut aşaması geçiyor gibi görünse de özellikle aşılanmamış kişiler arasında ölümlerin yüksek seyrettiği, Çin'deki kilit üretim ve ticaret merkezlerindeki son dönemde uygulanan karantina önlemlerinin başka yerlerdeki arz kesintilerini artırabileceği ifade edildi.Belirsizliğin yüksek, küresel görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin ise hakim olduğuna dikkatin çekildiği raporda, Ukrayna krizinin yüksek gıda ve enerji fiyatları nedeniyle daha geniş sosyal gerilimler yaşanması olasılığını artırdığı ve bunun da görünüm üzerinde daha fazla baskı oluşturacağı kaydedildi.Raporda, enflasyonun ise Ukrayna krizi kaynaklı emtia fiyatlarındaki artışlar ve genişleyen fiyat baskıları nedeniyle tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalmasının beklendiği aktarıldı.Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 6.1 büyüdüğü kaydedilen raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3.6'şar büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF, ocak ayında yayınladığı raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4.4 ve 2023'te yüzde 3.8 büyüyeceğini öngörmüştü.ABD'nin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3.7'ye, Euro Bölgesi'nin yüzde 2.8'e indirildiIMF'nin raporuna göre, geçen yıl yüzde 5.7 büyüdüğü tahmin edilen ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 4'ten yüzde 3.7'ye indirildi. Ülke ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini de yüzde 2.6'dan yüzde 2.3'e düşürüldü.Euro Bölgesi'ne yönelik büyüme beklentisi de 2022 için yüzde 3.9'dan yüzde 2.8'e çekilirken, 2023 için yüzde 2.5'ten yüzde 2.3'e düşürüldü. Bölge ekonomisinin geçen yıl yüzde 5.3 büyüdüğü tahmin edildi.Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2022 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 3.8'den yüzde 2.1'e, Fransa'nın yüzde 3.5'ten yüzde 2.9'a, İtalya'nın yüzde 3.8'den yüzde 2.3'e ve İspanya'nın yüzde 5.8'den yüzde 4.8'e düşürüldü.Almanya'nın 2023 yılı büyüme tahmini ise yüzde 2.5'ten yüzde 2.7'ye çıkarılırken, gelecek yıl için Fransa'nın ekonomik büyüme tahmini yüzde 1.8'den yüzde 1.4'e, İtalya'nın yüzde 2.2'den yüzde 1.7'ye ve İspanya'nın yüzde 3.8'den yüzde 3.3'e indirildi.İngiltere ekonomisi için de 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 4.7'den yüzde 3.7'ye ve 2023 tahmini yüzde 2.3'ten yüzde 1.2'ye çekildi.Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2022 yılı için yüzde 3.9'dan yüzde 3.3'e indirilirken, 2023 için yüzde 2.6'dan yüzde 2.4'e düşürüldü.Rusya ekonomisi için yüzde 8.5'lik daralma beklentisiYükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Çin ekonomisinin 2021'de yüzde 8.1 büyüdüğü tahmin edildi.Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 4.8'den yüzde 4.4'e düşürülürken, gelecek yıla ilişkin beklenti yüzde 5.2'den yüzde 5.1'e çekildi.Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 8.5 ve gelecek yıl 2.3 küçüleceği öngörüldü.Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 2.7 ve gelecek yıl için yüzde 3 olarak belirlendi. IMF'nin ocak ayında yayınladığı tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3.3'er büyümesi öngörülüyordu.Bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisi, 2022 için yüzde 4.8'den yüzde 3.8'e düşürülürken, 2023 için yüzde 4.7'den 4.4'e çekildi.

https://tr.sputniknews.com/20220419/uluslararasi-rezervleri-bati-tarafindan-dondurulan-rusya-karari-yargiya-tasiyacak-1055679071.html

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imf, ukrayna, ekonomik büyüme, faiz, rusya, çin, türkiye