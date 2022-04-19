https://tr.sputniknews.com/20220419/irak-cumhurbaskanligi--pence-kilit-operasyonunu-ulusal-guvenligimize-tehdit-olarak-goruyoruz-1055671824.html
Irak Cumhurbaşkanlığı: Pençe Kilit Operasyonu'nu ulusal güvenliğimize tehdit olarak görüyoruz
Irak Cumhurbaşkanlığı: Pençe Kilit Operasyonu'nu ulusal güvenliğimize tehdit olarak görüyoruz
Irak Cumhurbaşkanlığı, TSK'nin Pençe Kilit Operasyonu'nu 'Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik tehdit olarak gördüğünü duyurdu. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T12:28+0300
2022-04-19T12:28+0300
2022-04-19T12:28+0300
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde icra ettiği Pençe Kilit Operasyonu'na Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki geldi. Bağdat'taki cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin operasyonun 'Irak'ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu' belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Cumhurbaşkanlığı makamı, Kürdistan bölgesindeki Irak topraklarında devam eden Türk operasyonlarını endişeyle takip etmekte ve bunları Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görmektedir."Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada 'TSK'nin Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlattığını' duyurmuştu.
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Irak Cumhurbaşkanlığı: Pençe Kilit Operasyonu'nu ulusal güvenliğimize tehdit olarak görüyoruz
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Irak Cumhurbaşkanlığı, TSK'nin Pençe Kilit Operasyonu'nu 'Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik tehdit olarak gördüğünü duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde icra ettiği Pençe Kilit Operasyonu'na Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki geldi. Bağdat'taki cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin operasyonun 'Irak'ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu' belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanlığı makamı, Kürdistan bölgesindeki Irak topraklarında devam eden Türk operasyonlarını endişeyle takip etmekte ve bunları Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görmektedir."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada 'TSK'nin Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlattığını' duyurmuştu.