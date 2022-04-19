https://tr.sputniknews.com/20220419/irak-cumhurbaskanligi--pence-kilit-operasyonunu-ulusal-guvenligimize-tehdit-olarak-goruyoruz-1055671824.html

Irak Cumhurbaşkanlığı: Pençe Kilit Operasyonu'nu ulusal güvenliğimize tehdit olarak görüyoruz

Irak Cumhurbaşkanlığı: Pençe Kilit Operasyonu'nu ulusal güvenliğimize tehdit olarak görüyoruz

Irak Cumhurbaşkanlığı, TSK'nin Pençe Kilit Operasyonu'nu 'Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik tehdit olarak gördüğünü duyurdu. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T12:28+0300

2022-04-19T12:28+0300

2022-04-19T12:28+0300

dünya

irak

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104091/98/1040919807_0:406:3696:2484_1920x0_80_0_0_a56df4d4b3c258a17cbbe92fb3e00c23.jpg

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde icra ettiği Pençe Kilit Operasyonu'na Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki geldi. Bağdat'taki cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin operasyonun 'Irak'ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu' belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Cumhurbaşkanlığı makamı, Kürdistan bölgesindeki Irak topraklarında devam eden Türk operasyonlarını endişeyle takip etmekte ve bunları Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görmektedir."Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada 'TSK'nin Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlattığını' duyurmuştu.

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

irak, türkiye