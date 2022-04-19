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https://tr.sputniknews.com/20220419/israil-ordusu-gazzede-hamasa-ait-bir-noktayi-vurdu-1055663111.html
İsrail ordusu, Gazze'yi vurduğunu açıkladı
İsrail ordusu, Gazze'yi vurduğunu açıkladı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a bağlı Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğunu duyurdu. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T03:06+0300
2022-04-19T03:09+0300
dünya
israil
filistin
gazze şeridi
hamas
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İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'a ait savaş malzemesi üretimi yapılan bir atölyenin vurulduğunu kaydetti."Savaş uçakları bu gece birkaç hücumla Gazze Şeridi'ndeki birkaç hedefe ve Hamas'a ait savaş malzemelerinin üretildiği bir atölyeye saldırı düzenledi" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hücumun Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiği saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiği bildirildi.İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin coğrafyasında son dönemde artan gerilimden Hamas'ı sorumlu tutmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220418/israilin-demir-kubbesi-gazzeden-firlatilan-fuzeyi-onledi-1055660427.html
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israil, filistin, gazze şeridi, hamas

İsrail ordusu, Gazze'yi vurduğunu açıkladı

03:06 19.04.2022 (güncellendi: 03:09 19.04.2022)
© AFP 2022 / SAID KHATIBİsrail hava saldırısı
İsrail hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / SAID KHATIB
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a bağlı Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğunu duyurdu.
İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'a ait savaş malzemesi üretimi yapılan bir atölyenin vurulduğunu kaydetti.
"Savaş uçakları bu gece birkaç hücumla Gazze Şeridi'ndeki birkaç hedefe ve Hamas'a ait savaş malzemelerinin üretildiği bir atölyeye saldırı düzenledi" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hücumun Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiği saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiği bildirildi.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin coğrafyasında son dönemde artan gerilimden Hamas'ı sorumlu tutmuştu.
İsrail Demir Kubbe - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
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