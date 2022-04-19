https://tr.sputniknews.com/20220419/israil-ordusu-gazzede-hamasa-ait-bir-noktayi-vurdu-1055663111.html

İsrail ordusu, Gazze'yi vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, Gazze'yi vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a bağlı Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğunu duyurdu. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T03:06+0300

2022-04-19T03:06+0300

2022-04-19T03:09+0300

dünya

israil

filistin

gazze şeridi

hamas

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İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'a ait savaş malzemesi üretimi yapılan bir atölyenin vurulduğunu kaydetti."Savaş uçakları bu gece birkaç hücumla Gazze Şeridi'ndeki birkaç hedefe ve Hamas'a ait savaş malzemelerinin üretildiği bir atölyeye saldırı düzenledi" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hücumun Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiği saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiği bildirildi.İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin coğrafyasında son dönemde artan gerilimden Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220418/israilin-demir-kubbesi-gazzeden-firlatilan-fuzeyi-onledi-1055660427.html

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