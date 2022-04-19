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İstanbul Film Festivali'nde Gaspar Noe sürprizi: Kadıköy Sineması'na geldi
İstanbul Film Festivali'nde Gaspar Noe sürprizi: Kadıköy Sineması'na geldi
Fransız yönetmen Gaspar Noe, 41. İstanbul Film Festivali kapsamında vizyona giren 'Vortex' filminin gösteriminde seyircilere sürpriz yaptı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T16:32+0300
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yönetmen
yaşam
istanbul film festivali
fransa
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Arjantin asıllı Fransız yönetmen Gaspar Noe, Cannes Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleşen 'Vortex' filmi için İstanbul'a geldi.Kadıköy Sineması'nda filminin gösterimine katılan ünlü yönetmen, sahneye çıkarak filmini izleyen seyircilere sürpriz yaptı.Bunama hastalığıyla mücadele eden yaşlı bir çifti konu alan Vortex, Kadıköy Sinema'sında gösteriliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Françoise LeBrun ve Dario Argento yer alıyor.Filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yapan 57 yaşındaki yönetmen, ciddi bir beyin kanaması geçirdi. Ölüme çok yaklaştığını belirten Noe, hastalığı sonra yazmaya başladığı Vortex için 'bir hayatta kalma hikayesi' ifadesini kullandı.
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yönetmen, istanbul film festivali, fransa

İstanbul Film Festivali'nde Gaspar Noe sürprizi: Kadıköy Sineması'na geldi

16:32 19.04.2022 (güncellendi: 16:37 19.04.2022)
© AFP 2022Gaspar Noe
Gaspar Noe - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022
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Fransız yönetmen Gaspar Noe, 41. İstanbul Film Festivali kapsamında vizyona giren 'Vortex' filminin gösteriminde seyircilere sürpriz yaptı.
Arjantin asıllı Fransız yönetmen Gaspar Noe, Cannes Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleşen 'Vortex' filmi için İstanbul'a geldi.
Kadıköy Sineması'nda filminin gösterimine katılan ünlü yönetmen, sahneye çıkarak filmini izleyen seyircilere sürpriz yaptı.
Bunama hastalığıyla mücadele eden yaşlı bir çifti konu alan Vortex, Kadıköy Sinema'sında gösteriliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Françoise LeBrun ve Dario Argento yer alıyor.
Filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yapan 57 yaşındaki yönetmen, ciddi bir beyin kanaması geçirdi. Ölüme çok yaklaştığını belirten Noe, hastalığı sonra yazmaya başladığı Vortex için 'bir hayatta kalma hikayesi' ifadesini kullandı.
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