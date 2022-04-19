https://tr.sputniknews.com/20220419/istanbulda-1598-mekana-kumar-baskini-1055671537.html
İstanbul'da 1598 mekana kumar baskını
İstanbul'da 1598 mekana kumar baskını
İstanbul'da son bir hafta içinde düzenlenen kumar operasyonlarında 1598 kahvehane, kafe ve dernek denetlendi. Baskınlarda kumar oynayan 174 kişiye 316 bin 506... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T12:25+0300
2022-04-19T12:25+0300
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türkiye
kumarhane
baskın
istanbul
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Ahlak ve Kumar Büro Amirliği koordinesinde 10-17 Nisan tarihleri arasında 523 ekip, 1264 polisin katılımıyla operasyon yapıldı.Baskınlarda 1598 kahvehane, kafe, dernek gibi işyerlerinde denetim yapıldı. Polis operasyonları sırasında 17 bin 744 kişi Genel Bilgi Toplama sisteminden (GBT) sorgulamaları yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Polis baskın yapılan yerlerde kumar oynayan 174 kişiye de işlem yapıldı. Kabahatler Kanunun 34. maddesi gereğince toplam 316 bin 506 lira para cezası kesildi. Kumar oynamaya yer temin ettikleri tespit edilen 57 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Baskın yapılan işyerlerinde 5 kumar makinesi, 22 bin 615 lira para ile yüzlerce iskambil kağıdı ve iki ruhsatsız silah ele geçirildi.Polisin baskını sırasında ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 işyeri de mühürlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/kumarhaneye-donusturulen-sendika-binasina-baskin-3-gozalti-1055518044.html
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kumarhane, baskın, istanbul
İstanbul'da 1598 mekana kumar baskını
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İstanbul'da son bir hafta içinde düzenlenen kumar operasyonlarında 1598 kahvehane, kafe ve dernek denetlendi. Baskınlarda kumar oynayan 174 kişiye 316 bin 506 lira para cezası kesildi.
Ahlak ve Kumar Büro Amirliği koordinesinde 10-17 Nisan tarihleri arasında 523 ekip, 1264 polisin katılımıyla operasyon yapıldı.
Baskınlarda 1598 kahvehane, kafe, dernek gibi işyerlerinde denetim yapıldı. Polis operasyonları sırasında 17 bin 744 kişi Genel Bilgi Toplama sisteminden (GBT) sorgulamaları yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Polis baskın yapılan yerlerde kumar oynayan 174 kişiye de işlem yapıldı. Kabahatler Kanunun 34. maddesi gereğince toplam 316 bin 506 lira para cezası kesildi. Kumar oynamaya yer temin ettikleri tespit edilen 57 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Baskın yapılan işyerlerinde 5 kumar makinesi, 22 bin 615 lira para ile yüzlerce iskambil kağıdı ve iki ruhsatsız silah ele geçirildi.
Polisin baskını sırasında ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 işyeri de mühürlendi.