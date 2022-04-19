https://tr.sputniknews.com/20220419/izmir-merkezli-31-ilde-feto-sorusturmasi-99-gozalti-karari-1055664659.html

İzmir merkezli 31 ilde FETÖ soruşturması: 99 gözaltı kararı

İzmir merkezli 31 ilde FETÖ soruşturması: 99 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma sonrasında İzmir merkezli 31 ilde 99 şüpheli hakkında... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T08:48+0300

2022-04-19T08:48+0300

2022-04-19T08:48+0300

türkiye

izmir

fetö

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054633301_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_3ef2f9e899187cba3525ab936bf543f6.jpg

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'nda yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.Bunun üzerine saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 8'i yüzbaşı, 14'ü üsteğmen, 3'ü teğmen, 8'i astsubay, 1'i uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.Operasyon kapsamında, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, fetö