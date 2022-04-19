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İzmir merkezli 31 ilde FETÖ soruşturması: 99 gözaltı kararı
İzmir merkezli 31 ilde FETÖ soruşturması: 99 gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma sonrasında İzmir merkezli 31 ilde 99 şüpheli hakkında... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T08:48+0300
2022-04-19T08:48+0300
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'nda yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.Bunun üzerine saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 8'i yüzbaşı, 14'ü üsteğmen, 3'ü teğmen, 8'i astsubay, 1'i uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.Operasyon kapsamında, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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izmir, fetö

İzmir merkezli 31 ilde FETÖ soruşturması: 99 gözaltı kararı

08:48 19.04.2022
© DHAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© DHA
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma sonrasında İzmir merkezli 31 ilde 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'nda yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Bunun üzerine saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 8'i yüzbaşı, 14'ü üsteğmen, 3'ü teğmen, 8'i astsubay, 1'i uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.
Operasyon kapsamında, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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