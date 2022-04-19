https://tr.sputniknews.com/20220419/japonyada-tuz-tadi-veren-yemek-cubugu-icat-etti-1055669405.html
Japonya'da tuz tadı veren yemek çubuğu icat edildi
Japonya'da tuz tadı veren yemek çubuğu icat edildi
Japon bilim insanları, yemeklere yapay tuz tadı veren çubuklar icat etti. Çubuklar, kullanıcının bilekliğine takılan bir mini bilgisayarla çalışıyor. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T11:46+0300
2022-04-19T11:46+0300
2022-04-19T11:51+0300
yaşam
japonya
yemek
tuz
sodyum
bilim insanları
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Japonya'da bilim insanları, yemeklerdeki sodyum seviyelerini düşürmek amacıyla yapay olarak tuz tadı yaratan yemek çubukları geliştirdiler.Yemek çubukları, elektrik stimülasyonu ve kullanıcının bilekliğine takılan bir mini bilgisayar aracılığıyla çalışıyor.Laboratuvarı cihazı geliştirmek için yiyecek ve içecek üreticisi Kirin ile işbirliği yapan Meiji Üniversitesi'nden profesör Homey Miyaşita'ya göre cihaz, sodyum iyonlarını yemek çubukları aracılığıyla ağza aktararak tuzluluk hissi yaratıyor.Ekip, prototipi geliştireceklerini ve yemek çubuklarını gelecek yıl tüketicilere sunmayı umduklarını da sözlerine ekledi.Ortalama bir Japon yetişkin günde yaklaşık 10 gram tuz tüketiyor; bu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen miktarın iki katına denk geliyor. Japonya Sağlık Bakanlığı da günlük tuz alımını erkekler için maksimum 7.5 gram ve kadınlar için 6.5 grama düşürmeyi teklif etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220128/abdli-adam-cig-et-yiyerek-ne-kadar-hayatta-kalabilecegini-olcuyor-1053241762.html
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japonya, yemek, tuz, sodyum, bilim insanları
Japonya'da tuz tadı veren yemek çubuğu icat edildi
11:46 19.04.2022 (güncellendi: 11:51 19.04.2022) Abone ol
Japon bilim insanları, yemeklere yapay tuz tadı veren çubuklar icat etti. Çubuklar, kullanıcının bilekliğine takılan bir mini bilgisayarla çalışıyor.
Japonya'da bilim insanları, yemeklerdeki sodyum seviyelerini düşürmek amacıyla yapay olarak tuz tadı yaratan yemek çubukları geliştirdiler.
Yemek çubukları, elektrik stimülasyonu ve kullanıcının bilekliğine takılan bir mini bilgisayar aracılığıyla çalışıyor.
Laboratuvarı cihazı geliştirmek için yiyecek ve içecek üreticisi Kirin ile işbirliği yapan Meiji Üniversitesi'nden profesör Homey Miyaşita'ya göre cihaz, sodyum iyonlarını yemek çubukları aracılığıyla ağza aktararak tuzluluk hissi yaratıyor.
Ekip, prototipi geliştireceklerini ve yemek çubuklarını gelecek yıl tüketicilere sunmayı umduklarını da sözlerine ekledi.
Ortalama bir Japon yetişkin günde yaklaşık 10 gram tuz tüketiyor; bu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen miktarın iki katına denk geliyor. Japonya Sağlık Bakanlığı da günlük tuz alımını erkekler için maksimum 7.5 gram ve kadınlar için 6.5 grama düşürmeyi teklif etmişti.