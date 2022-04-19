https://tr.sputniknews.com/20220419/kasimpasa-tribun-lideri-silahli-saldirida-olduruldu-intikam-alindi-notu-paylastilar-1055668182.html

Kasımpaşa tribün lideri silahlı saldırıda öldürüldü: 'İntikam alındı' notu paylaştılar

Kasımpaşa tribün lideri silahlı saldırıda öldürüldü: 'İntikam alındı' notu paylaştılar

Beyoğlu’nda Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, iftara gideceği esnada eşi ile çocuklarının gözü önünde otomobil ve motosikletli saldırganlar... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T11:14+0300

2022-04-19T11:14+0300

2022-04-19T11:14+0300

türkiye

kasımpaşa spor kulübü

kasımpaşa

cinayet

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Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Kasımpaşa tribün liderlerinden 48 yaşındaki Yüksel Ustahüseyin akşam saatlerinde eşi ve çocuklarıyla iftara gitmek için evden çıktı.Ustahüseyin yaşadığı binanın önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada sokağa giren otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından çapraz ateşe alınarak silahlı saldırıya uğradı. Olay sonucunda ise Ustahüseyin göğsüne ve sırtına isabet eden 2 kurşunla ağır şekilde yaralandı.Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yüksel Ustahüseyin’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Ustahüseyin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin S.S. ve B.B. olduğunu tespit etti. Saldırgan S.S.’nin sosyal medya hesabından “intikam alındı” notunu paylaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adreslerine yaptığı baskınlarda saldırganları bulamadı. Polisin yakalama çalışmaları sürüyor. Olaydan önce silahına el konulmuş Diğer yandan Yüksel Ustahüseyin’in olaydan saatler önce polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında ruhsatsız tabancasına el konulduğu ve Ustahüseyin’in serbest kaldığı ortaya çıktı.Yakınları ve taraftarlar tarafından hastane morgundan cenazesi alınan Yüksel Ustahüseyin, önceki gün Büyük Piyalepaşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Tuzla’da toprağa verildi. Ustahüseyin’in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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