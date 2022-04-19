https://tr.sputniknews.com/20220419/komsusu-yuzune-tencereyle-vurdu-savcilik-silah-olarak-kabul-etti-1055674422.html

Komşusu yüzüne tencereyle vurdu, savcılık silah olarak kabul etti

Komşusu yüzüne tencereyle vurdu, savcılık silah olarak kabul etti

Adana’da bir kadın komşusu tarafından yüzüne tencere ile vurularak yaralandı. Yaralanan kadın olayı yargıya taşıyınca iddianameyi hazırlayan savcılık tencereyi... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T13:48+0300

2022-04-19T13:48+0300

2022-04-19T13:49+0300

yaşam

adana

düdüklü tencere

silah

mahkeme

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Adana'nın Çukurova ilçesinde iddiaya göre Filiz Bektik, 4 sene önce komşusu F.S. ile güneş enerjisinin akıtması ve tamir edilmemesi nedeniyle tartıştı.Eşiyle birlikte savcılığa giden genç kadın, komşusu hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine iddiaya göre F.S., akrabalarıyla birlikte komşusunun evini basarak genç kadına şiddet uyguladı.Tekrar 2 komşu karakolluk oldu ancak F.S., ‘Ben bir şey yapmadım’ diyerek karakoldan geri çıktı. 2 komşu arasında husumet devam ederken, geçen yıl Haziran ayında F.S.’nin oğlu bu sefer de Bektik’e küfür etti. Genç kadın tekrar karakola giderek şikayetçi oldu.16 Temmuz’da ise Bektik, marketten eve döndüğü sırada apartman girişinde F.S. ‘Sen delinin tekisin. Ruh sağlığında yatman lazım kızım’ deyip elinde bulunan tencere ile genç kadının yüzüne vurarak yaraladı.Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadının yüzünde 2 kesik oluştu ve dikiş atıldı. Ardından Bektik, komşusu hakkında tekrardan şikayetçi oldu ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı.İddianamede ise tencere silah sayılarak ‘silahla kasten basit yaralama’ suçundan dava açıldı.Komşusundan şiddet gören Filiz Bektik, bütün sorunun güneş enerjisinin akıtmasından dolayı çıktığını belirterek, “4 yıl önce komşumla güneş enerjisi nedeniyle sorun yaşadık. Güneş enerjileri aktı ve evimize hep zarar verdi. Kendisiyle görüştüm, ‘Yaptıracağım’ dedi ancak asla yaptırmadı. Evim sürekli zarar gördü” diye konuştu.'Üç buçuk hamileyken bana saldırdı'Kendisinin 3 buçuk hamileyken yine komşusu tarafından şiddet gördüğünü öne süren Bektik, “Evim zarar görünce ve komşum yaptırmayınca savcılığa giderek şikayette bulundum. Ardından F.S., bütün akrabalarını alarak evime geldi. Ben 3 buçuk aylık hamileyken bana saldırdı. O gün kadının tekmeleri havada uçuştu. Karakola gittim, şikayetçi oldum ama hiçbir şey çıkmadı. Kadın gidip ‘Ben bir şey yapmadım’ diyordu. Olay öyle kapandı” dedi.Komşusunun yüzüne tencereyle vurduğu olayı anlatan Filiz Bektik, “16 Temmuz’da ekmek ve şeker almış eve dönerken bina girişinde F.S. ile karşılaştım. ‘Sen delinin tekisin. Ruh sağlığında yatman lazım kızım’ diyerek kafama 2 kez vurdu. Yüzümde 2 kesik oluştu, dikiş atıldı. Şu anda izler halen var” ifadelerini kullandı.İddianamede tencerenin silah sayıldığını gördüğünde ise mutlu olduğunu anlatan genç kadın, “Şikayetçi oldum ve şu anda olay yargı aşamasında. Savcı tencereyi silah saymış. Böyle bir kararı bekliyordum. Örnek davalara bakmıştım, görünce de çok mutlu oldum. Ben yargıya güveniyorum, bu olayın cezasız kalmamasını istiyorum” şeklinde konuştu.Avukat Çağrı İnanç ise F.S.’nin hak ettiği cezayı alması için çabaladıklarını belirterek şunları söyledi:“Müvekkilim defalarca komşusu tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmış. Şu anda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Müvekkilim mağdur durumdadır. Biz sürecin arkasındayız. Karşı tarafın en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olacağız.”

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adana, düdüklü tencere, silah, mahkeme