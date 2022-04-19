Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220419/kovid-19a-yakalanan-bm-yetkilisi-ukrayna-konusunu-gorusecegi-turkiye-ziyaretini-iptal-etti-1055662935.html
Kovid-19'a yakalanan BM yetkilisi Ukrayna konusunu görüşeceği Türkiye ziyaretini iptal etti
Kovid-19'a yakalanan BM yetkilisi Ukrayna konusunu görüşeceği Türkiye ziyaretini iptal etti
Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, 20-21 Nisan'da Türkiye'ye yapacağı ziyareti, Kovid-19'a yakalandığı... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T02:47+0300
2022-04-19T02:54+0300
bm
ukrayna krizi
ukrayna krizi
türkiye
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1043726321_112:0:1890:1000_1920x0_80_0_0_22832638425cb9f5ca8869240cabaf7d.jpg
Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili bu hafta Türkiye'yi ziyaret edecek olan Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve seyahatlerini iptal ettiğini açıkladı.Griffiths, Twitter hesabından, seyahatlerini iptal ettiğini duyurdu.Martin Griffths, Rusya-Ukrayna müzakereleri, tahliyeler ve insani yardımlar gibi konuları görüşmek üzere 20-21 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1043726321_334:0:1667:1000_1920x0_80_0_0_7c997de6b7b0b319dd65db35e78cbc98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm, ukrayna krizi, türkiye, koronavirüs

Kovid-19'a yakalanan BM yetkilisi Ukrayna konusunu görüşeceği Türkiye ziyaretini iptal etti

02:47 19.04.2022 (güncellendi: 02:54 19.04.2022)
© AP Photo / Bebeto MatthewsBirleşmiş Milletler - BM
Birleşmiş Milletler - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Bebeto Matthews
Abone olTelegram
Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, 20-21 Nisan'da Türkiye'ye yapacağı ziyareti, Kovid-19'a yakalandığı için iptal etti.
Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili bu hafta Türkiye'yi ziyaret edecek olan Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve seyahatlerini iptal ettiğini açıkladı.
Griffiths, Twitter hesabından, seyahatlerini iptal ettiğini duyurdu.
Martin Griffths, Rusya-Ukrayna müzakereleri, tahliyeler ve insani yardımlar gibi konuları görüşmek üzere 20-21 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала