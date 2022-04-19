https://tr.sputniknews.com/20220419/kovid-19a-yakalanan-bm-yetkilisi-ukrayna-konusunu-gorusecegi-turkiye-ziyaretini-iptal-etti-1055662935.html

Kovid-19'a yakalanan BM yetkilisi Ukrayna konusunu görüşeceği Türkiye ziyaretini iptal etti

Kovid-19'a yakalanan BM yetkilisi Ukrayna konusunu görüşeceği Türkiye ziyaretini iptal etti

Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, 20-21 Nisan'da Türkiye'ye yapacağı ziyareti, Kovid-19'a yakalandığı... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T02:47+0300

2022-04-19T02:47+0300

2022-04-19T02:54+0300

bm

ukrayna krizi

ukrayna krizi

türkiye

koronavirüs

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Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili bu hafta Türkiye'yi ziyaret edecek olan Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve seyahatlerini iptal ettiğini açıkladı.Griffiths, Twitter hesabından, seyahatlerini iptal ettiğini duyurdu.Martin Griffths, Rusya-Ukrayna müzakereleri, tahliyeler ve insani yardımlar gibi konuları görüşmek üzere 20-21 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

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bm, ukrayna krizi, türkiye, koronavirüs