https://tr.sputniknews.com/20220419/kremlin-putin-ermenistan-turkiye-iliskilerinin-normallesme-surecini-memnuniyetle-karsiladi-1055688850.html

Kremlin: Putin, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladı

Kremlin: Putin, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladı

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T20:22+0300

2022-04-19T20:22+0300

2022-04-19T21:02+0300

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Rusya lideri Putin, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmek için Moskova’da bir araya geldi.Kremlin'den görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, “Putin ve Paşinyan, Rusya'nın yardımıyla başlatılan Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladı” denildi.‘Putin ve Paşinyan, askeri ve askeri-teknik işbirliğinin üst düzeyde olduğunu kaydetti’Putin ve Paşinyan’ın iki ülke arasındaki askeri ve askeri-teknik işbirliğine dikkat çektikleri belirtilen açıklamada, “Çeşitli düzeylerde ikili dış politika istişarelerinin faydalı olduğu teyit edildi. Rusya-Ermenistan parlamentoları arasındaki yoğun diyaloğun sürdürülmesi gereği vurgulandı. Rusya Federasyonu ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki askeri ve askeri-teknik işbirliğinin üst düzeyde olduğu kaydedildi” ifadeleri yer aldı. Putin ve Paşinyan Moskova, Bakü ve Erivan arasındaki temasları yoğunlaştırma konusunda anlaştıPutin ve Paşinyan’ın Moskova, Bakü ve Erivan arasındaki temasları yoğunlaştırma konusunda anlaştıkları belirtilerek, “Taraflar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra, bir bütün olarak bölgedeki ilişkilerin normalleşmesini teşvik etmek için Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki üçlü işbirliğini yoğunlaştırma konusunda anlaştı” denildi.Ayrıca, Paşinyan'ın Putin'i 2022'nin ikinci yarısında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Güvenlik Konseyi toplantısıyla bağlantılı olarak Erivan'a davet ettiğini, davetin kabul edildiği kaydedildi. ‘Rusya ve Ermenistan kolektif güvenlik güçlerinin potansiyelinin artırılması konusunda anlaştı’Rusya ve Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) barış gücü dahil olmak üzere kolektif güvenlik güçlerinin kapasitesini arttırma konusunda anlaştıkları kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:'Rusya ve Ermenistan, üçüncü ülkelere kendi çıkarlarına karşı kullanmaları için toprak vermeyecek’Açıklamada ayrıca, “Liderler, 6 Mayıs 2021 tarihli biyolojik güvenliğin sağlanmasına ilişkin mutabakat zaptı da dahil olmak üzere biyolojik güvenliğin sağlanması alanında Moskova ile Erivan arasında varılan anlaşmaların uygulanmasının devam edilmesinin önemini vurguladı. Her iki devletin topraklarının, biyolojik güvenlik alanında birbirlerinin çıkarlarına karşı faaliyetlerde bulunmak amacıyla üçüncü ülkeler tarafından kullanılmasına izin verilmeyeceği teyit edildi” vurgusu yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220419/putin-moskovada-pasinyanla-bir-araya-geldi-1055684363.html

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