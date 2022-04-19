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SON DAKİKA| Lavrov: Ukrayna'da nükleer silah kullanmayı planlamıyoruz
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220419/lavrov-bati-zelenskiyi-rusyaya-karsi-kullandi-1055670271.html
Lavrov: Ukrayna'daki özel askeri harekatta yeni aşama başlıyor
Lavrov: Ukrayna'daki özel askeri harekatta yeni aşama başlıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Minsk Anlaşmalarını görmezden gelmek için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Rusya'ya karşı kullandığını... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T12:01+0300
2022-04-19T12:33+0300
rusya
sergey lavrov
ukrayna
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da devam eden askeri harekata ilişkin değerlendirmede bulundu.India Today televizyonuna demeç veren Lavrov, "Eğer Zelenskiy, işbirliği yapsaydı ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı amaçlasaydı, kriz çok önceden çözülmüş olurdu. Batı, Zelenskiy'e ihanet etti. Onu Rusya'ya karşı kullandılar. Teklifleri görmezden gelme arzusunu güçlendirmek için her şeyi yaptılar" dedi.Lavrov, Ukrayna'da yaklaşık 2 aydır devam eden özel askeri harekatta bir sonraki aşamanın başladığını söyledi. Rus bakan, "Bu harekat devam edecek, şu anda bu harekatın bir sonraki aşaması başlıyor. Bunun tüm özel harekat için çok önemli bir an olacağından eminim" bilgisini paylaştı.'Ukrayna'da nükleer silah kullanmayı planlamıyoruz'Lavrov, Zelenskiy'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanma niyetinde olduğu iddiasının sorulması üzerine Moskova'nın özel harekatta nükleer silah kullanmayı gözden geçirmediğini, sadece konvansiyonel silahların kullanılacağını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı, "Zelenskiy birçok şey söylüyor. Bunlar, ne yiyip ne içtiğine bağlı olarak değişiyor. Zelenskiy'in söylediklerini ciddi şekilde yorumlayamam, zira bakış açısını sürekli olarak taban tabana zıt yönlerde değiştiriyor" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220419/rusya-ukrayna-odessada-provokasyon-hazirliginda--1055668684.html
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rusya, sergey lavrov, ukrayna, vladimir zelenskiy

Lavrov: Ukrayna'daki özel askeri harekatta yeni aşama başlıyor

12:01 19.04.2022 (güncellendi: 12:33 19.04.2022)
© REUTERS / Alexander ZemlianichenkoSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / Alexander Zemlianichenko
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Minsk Anlaşmalarını görmezden gelmek için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Rusya'ya karşı kullandığını söyledi. Lavrov, özel askeri harekatta bir sonraki aşamanın başladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da devam eden askeri harekata ilişkin değerlendirmede bulundu.
India Today televizyonuna demeç veren Lavrov, "Eğer Zelenskiy, işbirliği yapsaydı ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı amaçlasaydı, kriz çok önceden çözülmüş olurdu. Batı, Zelenskiy'e ihanet etti. Onu Rusya'ya karşı kullandılar. Teklifleri görmezden gelme arzusunu güçlendirmek için her şeyi yaptılar" dedi.
Lavrov, Ukrayna'da yaklaşık 2 aydır devam eden özel askeri harekatta bir sonraki aşamanın başladığını söyledi. Rus bakan, "Bu harekat devam edecek, şu anda bu harekatın bir sonraki aşaması başlıyor. Bunun tüm özel harekat için çok önemli bir an olacağından eminim" bilgisini paylaştı.

'Ukrayna'da nükleer silah kullanmayı planlamıyoruz'

Lavrov, Zelenskiy'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanma niyetinde olduğu iddiasının sorulması üzerine Moskova'nın özel harekatta nükleer silah kullanmayı gözden geçirmediğini, sadece konvansiyonel silahların kullanılacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı, "Zelenskiy birçok şey söylüyor. Bunlar, ne yiyip ne içtiğine bağlı olarak değişiyor. Zelenskiy'in söylediklerini ciddi şekilde yorumlayamam, zira bakış açısını sürekli olarak taban tabana zıt yönlerde değiştiriyor" diye konuştu.
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