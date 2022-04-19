https://tr.sputniknews.com/20220419/lavrov-bati-zelenskiyi-rusyaya-karsi-kullandi-1055670271.html

Lavrov: Ukrayna'daki özel askeri harekatta yeni aşama başlıyor

Lavrov: Ukrayna'daki özel askeri harekatta yeni aşama başlıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Minsk Anlaşmalarını görmezden gelmek için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Rusya'ya karşı kullandığını... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T12:01+0300

2022-04-19T12:01+0300

2022-04-19T12:33+0300

rusya

sergey lavrov

ukrayna

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da devam eden askeri harekata ilişkin değerlendirmede bulundu.India Today televizyonuna demeç veren Lavrov, "Eğer Zelenskiy, işbirliği yapsaydı ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı amaçlasaydı, kriz çok önceden çözülmüş olurdu. Batı, Zelenskiy'e ihanet etti. Onu Rusya'ya karşı kullandılar. Teklifleri görmezden gelme arzusunu güçlendirmek için her şeyi yaptılar" dedi.Lavrov, Ukrayna'da yaklaşık 2 aydır devam eden özel askeri harekatta bir sonraki aşamanın başladığını söyledi. Rus bakan, "Bu harekat devam edecek, şu anda bu harekatın bir sonraki aşaması başlıyor. Bunun tüm özel harekat için çok önemli bir an olacağından eminim" bilgisini paylaştı.'Ukrayna'da nükleer silah kullanmayı planlamıyoruz'Lavrov, Zelenskiy'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanma niyetinde olduğu iddiasının sorulması üzerine Moskova'nın özel harekatta nükleer silah kullanmayı gözden geçirmediğini, sadece konvansiyonel silahların kullanılacağını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı, "Zelenskiy birçok şey söylüyor. Bunlar, ne yiyip ne içtiğine bağlı olarak değişiyor. Zelenskiy'in söylediklerini ciddi şekilde yorumlayamam, zira bakış açısını sürekli olarak taban tabana zıt yönlerde değiştiriyor" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220419/rusya-ukrayna-odessada-provokasyon-hazirliginda--1055668684.html

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