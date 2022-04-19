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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220419/letonyada-petrol-urunlerindeki-durum-nedeniyle-enerji-krizi-ilan-edildi-1055686789.html
Letonya'da petrol ürünlerindeki durum nedeniyle enerji krizi ilan edildi
Letonya'da petrol ürünlerindeki durum nedeniyle enerji krizi ilan edildi
Letonya'da ‘ulusal ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak’ 90 günlük petrol rezervi kalması nedeniyle 31 Aralık'a kadar enerji krizi durumu ilan edildiği... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T18:49+0300
2022-04-19T18:46+0300
ukrayna krizi
letonya
ekonomi
petrol
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LETA ajansının aktardığına göre, Letonya hükümeti yayınladığı kararname ile petrol ürünleri tedarikinde 31 Aralık'a kadar geçerli olacak enerji krizi durumunun ilan edildiğini duyurdu.Kararnamede, rezervlerdeki petrol ürünlerinin piyasaya sürülmesine izin verildiği, petrol ürünleri stoku olan şirketlerin bunları piyasaya sürmekle yükümlü olduklarına vurgu yapıldı.Belgeye göre, Devlet Enerji Krizi Merkezi bu dönemdeki eylemleri koordine edecek. Polis ve Devlet Gelir İdaresi, petrol ürünlerinin ülkeden ihraç edilmediği ve Devlet İnşaat Denetleme Bürosu'nun kararlarına uygun olarak piyasaya sürüldüğünü takip edecek.Mart ayında Letonya Devlet Başkanı Egils Levits, ülkenin petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 10’unun Rusya'dan ithal edildiğini, ancak bu ürünü artık diğer pazarlardan tedarik edeceklerini belirtmişti.
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letonya, ekonomi, petrol

Letonya'da petrol ürünlerindeki durum nedeniyle enerji krizi ilan edildi

18:49 19.04.2022
© REUTERSLetonya bayrağı
Letonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© REUTERS
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Letonya'da ‘ulusal ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak’ 90 günlük petrol rezervi kalması nedeniyle 31 Aralık'a kadar enerji krizi durumu ilan edildiği bildirildi.
LETA ajansının aktardığına göre, Letonya hükümeti yayınladığı kararname ile petrol ürünleri tedarikinde 31 Aralık'a kadar geçerli olacak enerji krizi durumunun ilan edildiğini duyurdu.
Kararnamede, rezervlerdeki petrol ürünlerinin piyasaya sürülmesine izin verildiği, petrol ürünleri stoku olan şirketlerin bunları piyasaya sürmekle yükümlü olduklarına vurgu yapıldı.
Belgeye göre, Devlet Enerji Krizi Merkezi bu dönemdeki eylemleri koordine edecek. Polis ve Devlet Gelir İdaresi, petrol ürünlerinin ülkeden ihraç edilmediği ve Devlet İnşaat Denetleme Bürosu'nun kararlarına uygun olarak piyasaya sürüldüğünü takip edecek.
Mart ayında Letonya Devlet Başkanı Egils Levits, ülkenin petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 10’unun Rusya'dan ithal edildiğini, ancak bu ürünü artık diğer pazarlardan tedarik edeceklerini belirtmişti.
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