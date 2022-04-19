https://tr.sputniknews.com/20220419/levent-gultekin-gul-yeterince-cesur-davranmadi-artik-adayligini-kimse-konusamaz-1055688060.html

Levent Gültekin: Gül yeterince cesur davranmadı artık adaylığını kimse konuşamaz

Levent Gültekin: Gül yeterince cesur davranmadı artık adaylığını kimse konuşamaz

Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan gazeteci Levent Gültekin, son kitabında Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adaylığı konusunda yazdıkları ve... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T19:47+0300

2022-04-19T19:47+0300

2022-04-19T19:46+0300

radyo

levent gültekin

abdullah gül

bekir ağırdır

akşam postasi

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Levent Gültekin: Gül yeterince cesur davranmadı artık adaylığını kimse konuşamaz Levent Gültekin: Gül yeterince cesur davranmadı artık adaylığını kimse konuşamaz

Gazeteci Levent Gültekin son kitabı ‘Yaklaşan Kasırga’da Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adaylığı konusunda yazdıkları ve araştırmacı Bekir Ağırdır’la bu konuda yaşadığı polemik sonrası Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. “Bekir bey ‘biz böyle bir anket yapmadık’ dedi. Ama ben Gül’ün ofisini arayıp teyit ettim” diyen Gültekin, Abdullah Gül’ün adaylığını desteklediğine yönelik iddialara da yanıt verdi.Gültekin’in konuyla ilgili açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Beni yalancı durumuna düşürdü'Bekir bey çıktı bir açıklama yaptı, ‘biz böyle bir anket yapmadık’ dedi. Bu olmaz, bunu herkes biliyor. Sürecin içerisindeki herkes sizin anket yaptığınızı biliyor. Çünkü Abdullah Gül karşıtı büyük bir atmosfer var Türkiye’de ve yer almak istemiyor anladığım kadarıyla. O işi sürdüren birisi olmak istemiyor ve o korkuyla beni yalancı durumuna düşürdü ama bende geriye döndüm bütün kaynaklarımı aradım hatta Abdullah Gül’ün ofisini de aradım. Abdullah Gül’ün ofisinden, ‘bizim size anlattığımız doğrudur, yazınızda kullanabilirsiniz’ teyidini de aldım.Bugünkü yazımda da bütün süreci anlatmış oldum. Oradaki mesele 2018 yılında bir ortak aday yapılacak. Doğru ya da yanlış adaydır bu beni ilgilendirmez bu benim işim değil. Bana verilen bilgiler bir ortak aday anketi çıkmış gidip ikna etmişler ve sonra bir anda biri vazgeçmiş. Sanki vazgeçmekle de kalmamış muhalefet ortak aday çıkaracakken ortak adaydan vazgeçmiş, hayatın doğal akışına aykırı bir şekilde Kemal bey partisindeki kendi rakibini aday yapmış ve o seçimi bir daha Erdoğan kazanmış.'Bugün Gül aday olamaz'

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2022

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