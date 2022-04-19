https://tr.sputniknews.com/20220419/levent-gultekin-gul-yeterince-cesur-davranmadi-artik-adayligini-kimse-konusamaz-1055688060.html
Levent Gültekin: Gül yeterince cesur davranmadı artık adaylığını kimse konuşamaz
Levent Gültekin: Gül yeterince cesur davranmadı artık adaylığını kimse konuşamaz
Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan gazeteci Levent Gültekin, son kitabında Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adaylığı konusunda yazdıkları ve... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T19:47+0300
2022-04-19T19:47+0300
2022-04-19T19:46+0300
radyo
levent gültekin
abdullah gül
bekir ağırdır
akşam postasi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055688161_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_726ad242d690a1573ebf029d6b3511ea.jpg
Levent Gültekin: Gül yeterince cesur davranmadı artık adaylığını kimse konuşamaz
Levent Gültekin: Gül yeterince cesur davranmadı artık adaylığını kimse konuşamaz
Gazeteci Levent Gültekin son kitabı ‘Yaklaşan Kasırga’da Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adaylığı konusunda yazdıkları ve araştırmacı Bekir Ağırdır’la bu konuda yaşadığı polemik sonrası Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. “Bekir bey ‘biz böyle bir anket yapmadık’ dedi. Ama ben Gül’ün ofisini arayıp teyit ettim” diyen Gültekin, Abdullah Gül’ün adaylığını desteklediğine yönelik iddialara da yanıt verdi.Gültekin’in konuyla ilgili açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Beni yalancı durumuna düşürdü'Bekir bey çıktı bir açıklama yaptı, ‘biz böyle bir anket yapmadık’ dedi. Bu olmaz, bunu herkes biliyor. Sürecin içerisindeki herkes sizin anket yaptığınızı biliyor. Çünkü Abdullah Gül karşıtı büyük bir atmosfer var Türkiye’de ve yer almak istemiyor anladığım kadarıyla. O işi sürdüren birisi olmak istemiyor ve o korkuyla beni yalancı durumuna düşürdü ama bende geriye döndüm bütün kaynaklarımı aradım hatta Abdullah Gül’ün ofisini de aradım. Abdullah Gül’ün ofisinden, ‘bizim size anlattığımız doğrudur, yazınızda kullanabilirsiniz’ teyidini de aldım.Bugünkü yazımda da bütün süreci anlatmış oldum. Oradaki mesele 2018 yılında bir ortak aday yapılacak. Doğru ya da yanlış adaydır bu beni ilgilendirmez bu benim işim değil. Bana verilen bilgiler bir ortak aday anketi çıkmış gidip ikna etmişler ve sonra bir anda biri vazgeçmiş. Sanki vazgeçmekle de kalmamış muhalefet ortak aday çıkaracakken ortak adaydan vazgeçmiş, hayatın doğal akışına aykırı bir şekilde Kemal bey partisindeki kendi rakibini aday yapmış ve o seçimi bir daha Erdoğan kazanmış.'Bugün Gül aday olamaz'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055688161_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_980cf8dbf8cafa478900546bb49d8c2f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, levent gültekin, abdullah gül, bekir ağırdır, аудио
Levent Gültekin: Gül yeterince cesur davranmadı artık adaylığını kimse konuşamaz
Abone ol
Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan gazeteci Levent Gültekin, son kitabında Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adaylığı konusunda yazdıkları ve Bekir Ağırdır’la yaşadığı polemiği anlattı.
Gazeteci Levent Gültekin son kitabı ‘Yaklaşan Kasırga’da Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adaylığı konusunda yazdıkları ve araştırmacı Bekir Ağırdır’la bu konuda yaşadığı polemik sonrası Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. “Bekir bey ‘biz böyle bir anket yapmadık’ dedi. Ama ben Gül’ün ofisini arayıp teyit ettim” diyen Gültekin, Abdullah Gül’ün adaylığını desteklediğine yönelik iddialara da yanıt verdi.
Gültekin’in konuyla ilgili açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"O sürecin arka planını bütün aktörlerden dinledim ve yazdım. Abdullah Gülden’de dinledim diğer muhalefet liderlerinden de dinledim hatta Bekir Ağırdır’ın kendisinden de dinledim. O dönem Abdullah Gül’ün ismini ortaya kim atıyor bilmiyorum ama benim aldığım bilgi Bekir beyin anketi herkesin Abdullah Gül’ü ortak aday yapma konusunda ikna edici bir işlevi var.
Kasten yanlış yorumluyorlar. Bekir bey muhalefet liderlerine anketi gösteriyor muhalefet liderleri ha öyle mi o zaman Abdullah Gül’ü aday yapalım diyor. Sonrasında Bekir bey Gül’e gidiyor. Elimizde böyle bir anket var, bir tek siz kazanabiliyorsunuz.. Lütfen muhalefetin bu teklifini kabul edin diyor. Abdullah Gül bana dedi ki, ben tamamen Bekir beyin bu söylediklerine karşı ‘peki, bana görev düşüyorsa varım dedim’ diyor. Bunun üzerine karar veriyorlar. Abdullah Gül ortak aday yapacaklar ama bir gece muhalefet lideri ‘ben vazgeçtim ortak adaylıktan’ deyince süreç bozuluyor.
'Beni yalancı durumuna düşürdü'
Bekir bey çıktı bir açıklama yaptı, ‘biz böyle bir anket yapmadık’ dedi. Bu olmaz, bunu herkes biliyor. Sürecin içerisindeki herkes sizin anket yaptığınızı biliyor. Çünkü Abdullah Gül karşıtı büyük bir atmosfer var Türkiye’de ve yer almak istemiyor anladığım kadarıyla. O işi sürdüren birisi olmak istemiyor ve o korkuyla beni yalancı durumuna düşürdü ama bende geriye döndüm bütün kaynaklarımı aradım hatta Abdullah Gül’ün ofisini de aradım. Abdullah Gül’ün ofisinden, ‘bizim size anlattığımız doğrudur, yazınızda kullanabilirsiniz’ teyidini de aldım.
Bugünkü yazımda da bütün süreci anlatmış oldum. Oradaki mesele 2018 yılında bir ortak aday yapılacak. Doğru ya da yanlış adaydır bu beni ilgilendirmez bu benim işim değil. Bana verilen bilgiler bir ortak aday anketi çıkmış gidip ikna etmişler ve sonra bir anda biri vazgeçmiş. Sanki vazgeçmekle de kalmamış muhalefet ortak aday çıkaracakken ortak adaydan vazgeçmiş, hayatın doğal akışına aykırı bir şekilde Kemal bey partisindeki kendi rakibini aday yapmış ve o seçimi bir daha Erdoğan kazanmış.
'Bugün Gül aday olamaz'
Bugün Gül’ün adaylığı muhalefetin de Abdullah Gül’ün de gündeminde değil. Gül yeterince cesur davranmadı toplumun haklı bir öfkesi var. Muhalefet liderlerinin de böyle bir gündemi olduğuna ihtimal vermiyorum. Bunu kimse konuşamaz bile... 2018 öncesi ‘Gül Türkiye için ümit olabilir’ demiştim ama o günden bugüne bunun imasını dahi yapmadım."