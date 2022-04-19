https://tr.sputniknews.com/20220419/macron-fransanin-rus-gazina-ihtiyaci-yok-1055662276.html

Macron: Fransa'nın Rus gazına ihtiyacı yok

Macron: Fransa'nın Rus gazına ihtiyacı yok

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Rus gazına ihtiyacı olmadığını, ancak Avrupa'nın Rus gazına bağımlı olduğunu söyledi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T01:55+0300

2022-04-19T01:55+0300

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emmanuel macron

ukrayna krizi

rusya

gaz

ab

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Rusya'dan gaza ihtiyacı olmadığını ifade etti.France 5 TV kanalına röportaj veren Macron "Avrupa Rus gazına bağımlı... ama Fransa'nın ihtiyacı yok" dedi. Fransız lider Paris'in diğer ülkelerden de gaz almaya çalıştığını belirtti.

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emmanuel macron, rusya, gaz, ab