https://tr.sputniknews.com/20220419/macron-fransanin-rus-gazina-ihtiyaci-yok-1055662276.html
Macron: Fransa'nın Rus gazına ihtiyacı yok
Macron: Fransa'nın Rus gazına ihtiyacı yok
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Rus gazına ihtiyacı olmadığını, ancak Avrupa'nın Rus gazına bağımlı olduğunu söyledi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T01:55+0300
2022-04-19T01:55+0300
2022-04-19T01:56+0300
emmanuel macron
ukrayna krizi
rusya
gaz
ab
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054831746_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_23b3bad57255599617dcf21a7ceb347c.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Rusya'dan gaza ihtiyacı olmadığını ifade etti.France 5 TV kanalına röportaj veren Macron "Avrupa Rus gazına bağımlı... ama Fransa'nın ihtiyacı yok" dedi. Fransız lider Paris'in diğer ülkelerden de gaz almaya çalıştığını belirtti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054831746_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_1c38649b5706cc5a4a8f20dff4899666.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emmanuel macron, rusya, gaz, ab
Macron: Fransa'nın Rus gazına ihtiyacı yok
01:55 19.04.2022 (güncellendi: 01:56 19.04.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Rus gazına ihtiyacı olmadığını, ancak Avrupa'nın Rus gazına bağımlı olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Rusya'dan gaza ihtiyacı olmadığını ifade etti.
France 5 TV kanalına röportaj veren Macron "Avrupa Rus gazına bağımlı... ama Fransa'nın ihtiyacı yok" dedi.
Fransız lider Paris'in diğer ülkelerden de gaz almaya çalıştığını belirtti.