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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220419/macron-fransanin-rus-gazina-ihtiyaci-yok-1055662276.html
Macron: Fransa'nın Rus gazına ihtiyacı yok
Macron: Fransa'nın Rus gazına ihtiyacı yok
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Rus gazına ihtiyacı olmadığını, ancak Avrupa'nın Rus gazına bağımlı olduğunu söyledi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T01:55+0300
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emmanuel macron
ukrayna krizi
rusya
gaz
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Rusya'dan gaza ihtiyacı olmadığını ifade etti.France 5 TV kanalına röportaj veren Macron "Avrupa Rus gazına bağımlı... ama Fransa'nın ihtiyacı yok" dedi. Fransız lider Paris'in diğer ülkelerden de gaz almaya çalıştığını belirtti.
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emmanuel macron, rusya, gaz, ab

Macron: Fransa'nın Rus gazına ihtiyacı yok

01:55 19.04.2022 (güncellendi: 01:56 19.04.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINFrance's President Emmanuel Macron
France's President Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Rus gazına ihtiyacı olmadığını, ancak Avrupa'nın Rus gazına bağımlı olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Rusya'dan gaza ihtiyacı olmadığını ifade etti.
France 5 TV kanalına röportaj veren Macron "Avrupa Rus gazına bağımlı... ama Fransa'nın ihtiyacı yok" dedi.
Fransız lider Paris'in diğer ülkelerden de gaz almaya çalıştığını belirtti.
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