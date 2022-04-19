https://tr.sputniknews.com/20220419/manavgat-gelisim-bolgesi-ve-3-ildeki-termal-turizmle-ilgili-cumhurbaskani-kararlari-resmi-gazetede-1055663381.html

Manavgat Gelişim Bölgesi ve 3 ildeki termal turizmle ilgili Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Manavgat Gelişim Bölgesi ve 3 ildeki termal turizmle ilgili Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Sakarya, Siirt ve Yozgat'taki termal turizm merkezleri sınırlarının tespit edilmesi ile Antalya Manavgat Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T04:15+0300

2022-04-19T04:15+0300

2022-04-19T04:14+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sakarya Karapürçek Termal Turizm Merkezi, Siirt Uluçay Termal Turizm Merkezi ve Yozgat Akdağmadeni Termal Turizm Merkezi'nin sınırları tespit edildi.Kararda, söz konusu termal turizm merkezlerinin sınırlarına ilişkin coğrafi sınır bilgilerinin krokisi de yer aldı.Antalya Manavgat Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3'üncü maddesi gereğince iptal edildi.Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesi sınırları içerisinde ilan edilen "Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Kesin Korunacak Hassas Alanı"nın sınırları ise değiştirildi. Yeni sınırların krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatları da kararda belirtildi.Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklikResmi Gazete'deki bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'da da değişiklik yapıldı.Buna göre, yurt dışı ilaç listesinde yer alan ürünlerin Türkiye'de ruhsatlandırıldıktan sonraki gerçek kaynak fiyatları, bu karar ve Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ hükümlerine göre belirlenecek.Ancak ürünlerin depocuya satış fiyatları, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin ekindeki yurt dışı ilaç fiyat listesinde yer alan rakamın güncel kur karşılığından fazla olamayacak.

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resmi gazete, manavgat, termal, tıbbi malzeme