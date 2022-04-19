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Manisa'da zehirlenen 22 köpekten 17'si öldü
Manisa'da zehirlenen 22 köpekten 17'si öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde, zehirlendiği belirlenen 22 köpekten 17'si öldü, 5 köpeğin tedavisi ise sürüyor. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T16:16+0300
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Manisa'nın Çökelek Mahallesi Karayel mevkiinde çok sayıda köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü bilgisi üzerine, dün gece, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Salihli Belediyesi Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak çalışma başlatıldı. Geniş bir alanda yapılan inceleme sonucunda ilk etapta 13 köpeğin zehirlenip, öldüğü belirlendi. 9 köpek ise zehirlenme şüphesiyle Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Köpeklerden 4'ü daha yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 köpeğin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı, merkeze getirilen köpeklere yoğun bir tedavi süreci uygulandığını söyledi. Avcı "Dün gece gelen ihbar üzerine ekiplerimizle birlikte zehirlenme olayının yaşandığı bölgeye gittik. Gittiğimizde birçok köpeğin zehirlenme nedeniyle öldüğü tespit edildi. Hayatta kalan 5 köpeğimizi hemen merkezimize getirerek yoğun bir tedavi süreci başlattık. Tedavi altına aldığımız köpeklerimizi hayatta tutmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.Jandarma, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220416/sokak-kopekleri-paylasimi-tepki-ceken-yildiz-tilbe-ifade-verdi-bugun-bile-80-dikis-atilan-cocuk-var-1055601171.html
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türkiye, manisa, sokak köpeği

Manisa'da zehirlenen 22 köpekten 17'si öldü

16:16 19.04.2022
© DHAManisa'da zehirlenen 22 köpekten 17'si öldü
Manisa'da zehirlenen 22 köpekten 17'si öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© DHA
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, zehirlendiği belirlenen 22 köpekten 17'si öldü, 5 köpeğin tedavisi ise sürüyor.
Manisa'nın Çökelek Mahallesi Karayel mevkiinde çok sayıda köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü bilgisi üzerine, dün gece, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Salihli Belediyesi Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak çalışma başlatıldı.
Geniş bir alanda yapılan inceleme sonucunda ilk etapta 13 köpeğin zehirlenip, öldüğü belirlendi. 9 köpek ise zehirlenme şüphesiyle Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Köpeklerden 4'ü daha yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 köpeğin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı, merkeze getirilen köpeklere yoğun bir tedavi süreci uygulandığını söyledi. Avcı "Dün gece gelen ihbar üzerine ekiplerimizle birlikte zehirlenme olayının yaşandığı bölgeye gittik. Gittiğimizde birçok köpeğin zehirlenme nedeniyle öldüğü tespit edildi. Hayatta kalan 5 köpeğimizi hemen merkezimize getirerek yoğun bir tedavi süreci başlattık. Tedavi altına aldığımız köpeklerimizi hayatta tutmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Jandarma, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.
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