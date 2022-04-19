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Mobilya sektörünün ham maddesi MDF ve yonga levhanın ihracatı yasaklandı
Mobilya sektörünün ham maddesi MDF ve yonga levhanın ihracatı yasaklandı
MDF ve yonga levha üreticileri artık üretim kapasitelerinin yüzde 100’ünü iç piyasaya verecek 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T10:17+0300
2022-04-19T10:17+0300
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ekonomi
mobilya
ihracat
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Mobilya sektörünün ana girdilerinden ham MDF ve yonga levhaya ihracat kısıtlaması artırıldı. 13 Nisan’da başlayan uygulama kapsamında, bu alanda üretim yapan firmalar kapasitelerinin yüzde 100’ünü iç piyasaya verecek.Uzun zamandır piyasada bulunamayan ve yüksek fiyatıyla gündemde olan ham MDF ve yonga levhanın ihracatıyla ilgili yeni bir karar alındı. Dünya gazetesinden Leyla İlhan’ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı, 2021’in Haziran ayında aldığı kararla, mobilyacıların hammaddesi olan MDF ve yonga levhada üretimin yüzde 20’sinin ihracına izin verirken, 13 Nisan itibariyle uygulamaya giren yeni kısıtlama kapsamında ham MDF (lif levha) ve ham yonga levhanın (sunta) ihracatını kotalı bir oran olmaksızın yüzde 100 oranında yasakladı.Böylece MDF ve yonga levha üreticileri artık üretim kapasitelerinin yüzde 100’ünü iç piyasaya verecek. Sektördeki üreticiler uygulamaya karşı çıkarken, sorunun ihracattan değil, kış koşulları nedeniyle odun bulunmamasından kaynaklandığına dikkat çekildi.
https://tr.sputniknews.com/20220419/turkiyenin-otomotiv-ihracatinin-yuzde-646si-ab-ulkelerine-yapildi-1055661590.html
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türkiye, ekonomi, mobilya, ihracat, sektör

Mobilya sektörünün ham maddesi MDF ve yonga levhanın ihracatı yasaklandı

10:17 19.04.2022
© AAmarangoz - Mobilya sektörü
marangoz - Mobilya sektörü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AA
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MDF ve yonga levha üreticileri artık üretim kapasitelerinin yüzde 100’ünü iç piyasaya verecek
Mobilya sektörünün ana girdilerinden ham MDF ve yonga levhaya ihracat kısıtlaması artırıldı. 13 Nisan’da başlayan uygulama kapsamında, bu alanda üretim yapan firmalar kapasitelerinin yüzde 100’ünü iç piyasaya verecek.
Uzun zamandır piyasada bulunamayan ve yüksek fiyatıyla gündemde olan ham MDF ve yonga levhanın ihracatıyla ilgili yeni bir karar alındı.
Dünya gazetesinden Leyla İlhan’ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı, 2021’in Haziran ayında aldığı kararla, mobilyacıların hammaddesi olan MDF ve yonga levhada üretimin yüzde 20’sinin ihracına izin verirken, 13 Nisan itibariyle uygulamaya giren yeni kısıtlama kapsamında ham MDF (lif levha) ve ham yonga levhanın (sunta) ihracatını kotalı bir oran olmaksızın yüzde 100 oranında yasakladı.
Böylece MDF ve yonga levha üreticileri artık üretim kapasitelerinin yüzde 100’ünü iç piyasaya verecek. Sektördeki üreticiler uygulamaya karşı çıkarken, sorunun ihracattan değil, kış koşulları nedeniyle odun bulunmamasından kaynaklandığına dikkat çekildi.
Otomobil- Araba - Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
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