https://tr.sputniknews.com/20220419/msb-baris-pinari-ve-zeytin-dali-bolgelerinde-10-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1055686915.html

MSB: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanalığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin, komandolar... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T18:47+0300

2022-04-19T18:47+0300

2022-04-19T18:47+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pkk

barış pınarı harekatı

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MSB'den yapılan açıklamada, PKK/YPG ile mücadelenin Suriye'de de devam ettiği belirtildi.Bakanlık açıklamasında, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği" belirtildi.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), pkk, barış pınarı harekatı