https://tr.sputniknews.com/20220419/msb-baris-pinari-ve-zeytin-dali-bolgelerinde-10-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1055686915.html
MSB: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanalığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin, komandolar... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T18:47+0300
2022-04-19T18:47+0300
2022-04-19T18:47+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pkk
barış pınarı harekatı
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MSB'den yapılan açıklamada, PKK/YPG ile mücadelenin Suriye'de de devam ettiği belirtildi.Bakanlık açıklamasında, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği" belirtildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), pkk, barış pınarı harekatı
MSB: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanalığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.
MSB'den yapılan açıklamada, PKK/YPG ile mücadelenin Suriye'de de devam ettiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği" belirtildi.