https://tr.sputniknews.com/20220419/msb-pence-kilit-operasyon-bolgesinde-1-kahraman-silah-arkadasimiz-sehit-olmustur-1055692128.html
MSB: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur
MSB: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şehit olduğunu açıkladı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T23:33+0300
2022-04-19T23:33+0300
2022-04-19T23:33+0300
pençe kilit operasyonu
şehit
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur” denildi.MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.
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pençe kilit operasyonu, şehit, milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur” denildi.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.