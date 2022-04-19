https://tr.sputniknews.com/20220419/putin-moskovada-pasinyanla-bir-araya-geldi-1055684363.html

Putin, Moskova'da Paşinyan'la bir araya geldi

Putin, Moskova'da Paşinyan'la bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile başkent Moskova’da bir araya geldi. Putin, Ermenistan lideriyle görüşmesinde ikili... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T17:02+0300

2022-04-19T17:02+0300

2022-04-19T17:07+0300

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vladimir putin

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Rusya lideri Putin, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmek için Moskova’da bir araya geldi. Putin görüşmelerinin başında, Paşinyan ile ikili ilişkilerin geleceğini ve Karabağ’daki sorunları ele almak istediğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı, Karabağ’ın güvenliğine ilişkin, “Hâlâ giderilmemiş pek çok sorun var” ifadelerini kullandı.Putin ile Paşinyan son olarak Ekim 2021’de Moskova’da, daha sonra kasım ayında da Soçi’de bir araya gelmişti. Soçi’deki görüşme Azerbaycan tarafının da katılımıyla üçlü olarak yapılmıştı.Paşinyan’ın bugünkü Moskova ziyaretiyse, muhaliflerin Ermenistan Başbakanı’na karşı Erivan’da protesto gösterileri düzenlediği bir döneme denk geliyor. Ermenistan’da muhalifler, Paşinyan’ın Karabağ politikasını eleştiriyor ve bu nedenle istifasını istiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220415/rusya-savunma-bakanligi-azerbaycan-tarafi-karabagda-ateskesi-ihlal-etti-1055597624.html

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