https://tr.sputniknews.com/20220419/ruslar-subat-sonunda-cektikleri-paralarin-neredeyse-yuzde-90ini-bankalara-iade-etti-1055687886.html

Ruslar, şubat sonunda çektikleri paraların neredeyse yüzde 90'ını bankalara iade etti

Ruslar, şubat sonunda çektikleri paraların neredeyse yüzde 90'ını bankalara iade etti

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, vatandaşların 24 Şubat'tan sonra bankalardaki mevduatlardan çektikleri paraların neredeyse yüzde 90'ını iade ettiğini... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T19:34+0300

2022-04-19T19:34+0300

2022-04-19T19:32+0300

ekonomi

rusya

ukrayna

ruble

merkez bankası

elvira nabiullina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055687832_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_e854e0d0a0cf8efe0fd46ad5fe6cce53.jpg

Yaptırımlar altında ekonominin dayanıklılığının artırılması ile ilgili hükümet komisyonunun toplantısında konuşan Siluanov, Rusya vatandaşlarının 24 Şubat'tan sonra bankalardaki mevduatlardan çektikleri paraların neredeyse yüzde 90'ını iade ettiğini söyledi.Siluanov, “Bankacılık sistemine olan güvenin geri döndüğünü ve kaynak tabanının istikrara kavuştuğunu görüyoruz. Şubat sonunda çekilen paraların yaklaşık yüzde 90'ı bankalara geri döndü, rakam yaklaşık olarak 2.4 trilyon ruble (yaklaşık 445 milyar TL)” diye konuştu.Ruble’nin yabancı dövizlere karşı kurunun büyük ölçekli yaptırımlar uygulanmadan önceki seviyelere döndüğünü, ödemeler dengesi cari işlemler hesabının güçlendiğini ve bunun sermaye işlemleri üzerindeki kısıtlamaların kademeli olarak hafifletilmesini mümkün kıldığını vurgulayan Siluanov, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, şubat sonlarında ve mart başlarında halkın para çekmesi sonucu banka mevduatlarından çıkışın yaklaşık 2.4 trilyon ruble olduğunu, ancak Merkez Bankası’nın aldığı önlemlerin insanların bankacılık sistemine geri dönmesini sağladığını, nisan ayının ilk on gününde mevduatların yüzde 1.6 oranında arttığını açıklamıştı.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, ruble, merkez bankası, elvira nabiullina