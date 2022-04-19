https://tr.sputniknews.com/20220419/rusya-basbakan-yardimcisi-borisov-ilk-il-96-400-yolcu-ucaginin-yapimi-bu-yil-tamamlanacak-1055687473.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: İlk Il-96-400 yolcu uçağının yapımı bu yıl tamamlanacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: İlk Il-96-400 yolcu uçağının yapımı bu yıl tamamlanacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, ilk Il-96-400 yolcu uçağı yapımının 2022 içinde tamamlanacağını, gerekirse sivil havacılık için kısıtlı seri üretimine... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T19:14+0300

2022-04-19T19:14+0300

2022-04-19T19:14+0300

dünya

rusya

yuriy borisov

s-400

uçak

rt

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Borisov, RT’ye açıklamasında, “İlk Il-96-400 uçağının yapımı bu yıl tamamlandı. Bildiğiniz gibi bugüne kadar Rossiya havayolları için, askeri kurumlar için, devlet başkanı ile başbakanın taşınması için Il-96-300 üretiliyordu” ifadesini kullandı.“Gerekirse, uzun mesafeli taşımacılığın sağlanması için Il-96 kısıtlı seri üretime girebilir, yani yılda 2-3 uçak” diyen Borisov, “Henüz buna ihtiyaç yok. Ama Il-96 çok başarılı çıktı. Tüm pilotlar bu modelden övgüyle bahsediyor” diye ekledi.

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rusya, yuriy borisov, s-400, uçak, rt