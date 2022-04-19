https://tr.sputniknews.com/20220419/rusya-disisleri-bakanligi-el-aksa-etrafindaki-durumdan-dolayi-endiseliyiz-1055690036.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: El Aksa etrafındaki durumdan dolayı endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı: El Aksa etrafındaki durumdan dolayı endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’te El Aksa camisi etrafındaki durumdan dolayı endişe duyduklarını ve tarafları itidale çağırdıklarını belirtti. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T21:29+0300

2022-04-19T21:29+0300

2022-04-19T21:26+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

israil

mescid-i aksa

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Moskova, Filistin-İsrail ihtilafı bölgesinde, özellikle de Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere Kudüs'ün Eski Şehri'nde şiddetin tırmanmasından ciddi endişe duyduğunu ifade ediyor. Filistinliler ve İsrailliler arasındaki çatışmaların ve Gazze Şeridi etrafındaki gerilimin tırmanmasının Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler için kutsal olan dini günlerde meydana gelmesi özellikle endişe verici” ifadesine yer verildi.Rus diplomasisinin, durumu istikrara kavuşturma amacıyla Filistinliler, İsrailliler ve Arap ülkeleriyle gereken görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, “Her iki tarafı itidal sergilemeye ve her türlü şiddet ve provokasyondan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Buna, Filistinli sivillere yönelik orantısız güç kullanma, Batı Şeria’daki Filistin şehirlerini bloke etme ve Kudüs'ün kutsal mekanlarının mevcut statükosunu baltalayan eylemler de dahil. Bu tür adımlar, durumu tamamen ‘sallama’ ve tam ölçekli bir silahlı çatışmanın yeniden başlamasına yol açma tehdidini taşıyor” dendi.Bakanlık ayrıca, tüm dinlerin temsilcileri için inanç özgürlüğünün ve dini mekanlara erişimlerinin sağlanması çağrısında bulundu.Filistin-İsrail görüşmelerini derhal başlatma çağrısında bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu anlamda uluslararası çabalara ihtiyaç olduğunu belirterek, “Zira tarih, tek taraflı çabaların sadece bölgesel durumun kötüleşmesine yol açtığını gösteriyor” diye kaydetti.Çatışmanın henüz çözüme ulaşmamasının sorumluluğunun ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine ait olduğu vurgulanan açıklamada, bu ülkelerin Ukrayna’daki olaylar bahanesiyle Filistin sorununun çözümündeki uluslararası çabalara katılmaktan uzak durduğu kaydedildi.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, israil, mescid-i aksa