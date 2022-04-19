https://tr.sputniknews.com/20220419/rusya-iran-is-konseyi-iran-rusyadaki-batili-ureticilerin-bir-kisminin-yerini-alabilir-1055678384.html

Rusya-İran İş Konseyi: İran, Rusya'daki Batılı üreticilerin bir kısmının yerini alabilir

Rusya-İran İş Konseyi: İran, Rusya'daki Batılı üreticilerin bir kısmının yerini alabilir

Rusya-İran İş Konseyi Başkanı Vladimir Obıdenov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İran’ın temizlik kimyasalları ve ilaç alanında Batılı ürünlerin bir kısmının... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T15:07+0300

2022-04-19T15:07+0300

2022-04-19T15:09+0300

ukrayna krizi

rusya

iran

temizlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103638/25/1036382515_0:110:2101:1291_1920x0_80_0_0_645d2c0cb14d9c423f02a501e4502b52.jpg

İran’ın hijyen ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar günlük talep ürünlerine bir alternatif olabileceğini belirten Obıdenov “İş sektörümüzün belirli Batı ürünlerine bir alternatif bulması oldukça muhtemel. İran çok çeşitli ev kimyasalları üretiyor. Rusya tarafından ilgi olması halinde, pazarımızdaki bir dizi Batı ürününün yerini almaları mümkün ve bunun yapılması çok zaman almaz” dedi.Obıdenov, İran'da tıp, ilaç, sağlık turizmi, yapı ve dekorasyon malzemeleri üretiminin oldukça gelişmiş olduğunu da kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220419/rusya-mariupolde-sikisip-kalan-ukrayna-guclerinin-kentten-cikisi-icin-insani-koridor-olusturduk-1055678003.html

rusya

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, iran, temizlik