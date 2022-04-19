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Rusya-İran İş Konseyi: İran, Rusya'daki Batılı üreticilerin bir kısmının yerini alabilir
Rusya-İran İş Konseyi: İran, Rusya'daki Batılı üreticilerin bir kısmının yerini alabilir
Rusya-İran İş Konseyi Başkanı Vladimir Obıdenov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İran’ın temizlik kimyasalları ve ilaç alanında Batılı ürünlerin bir kısmının... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T15:07+0300
2022-04-19T15:07+0300
2022-04-19T15:09+0300
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İran’ın hijyen ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar günlük talep ürünlerine bir alternatif olabileceğini belirten Obıdenov “İş sektörümüzün belirli Batı ürünlerine bir alternatif bulması oldukça muhtemel. İran çok çeşitli ev kimyasalları üretiyor. Rusya tarafından ilgi olması halinde, pazarımızdaki bir dizi Batı ürününün yerini almaları mümkün ve bunun yapılması çok zaman almaz” dedi.Obıdenov, İran'da tıp, ilaç, sağlık turizmi, yapı ve dekorasyon malzemeleri üretiminin oldukça gelişmiş olduğunu da kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220419/rusya-mariupolde-sikisip-kalan-ukrayna-guclerinin-kentten-cikisi-icin-insani-koridor-olusturduk-1055678003.html
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Rusya-İran İş Konseyi: İran, Rusya'daki Batılı üreticilerin bir kısmının yerini alabilir
15:07 19.04.2022 (güncellendi: 15:09 19.04.2022) Abone ol
Rusya-İran İş Konseyi Başkanı Vladimir Obıdenov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İran’ın temizlik kimyasalları ve ilaç alanında Batılı ürünlerin bir kısmının yerini alabileceğini söyledi.
İran’ın hijyen ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar günlük talep ürünlerine bir alternatif olabileceğini belirten Obıdenov “İş sektörümüzün belirli Batı ürünlerine bir alternatif bulması oldukça muhtemel. İran çok çeşitli ev kimyasalları üretiyor. Rusya tarafından ilgi olması halinde, pazarımızdaki bir dizi Batı ürününün yerini almaları mümkün ve bunun yapılması çok zaman almaz” dedi.
Obıdenov, İran'da tıp, ilaç, sağlık turizmi, yapı ve dekorasyon malzemeleri üretiminin oldukça gelişmiş olduğunu da kaydetti.