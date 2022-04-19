https://tr.sputniknews.com/20220419/rusya-mariupolde-sikisip-kalan-ukrayna-guclerinin-kentten-cikisi-icin-insani-koridor-olusturduk-1055678003.html
Rusya: Mariupol’de sıkışıp kalan Ukrayna güçlerinin kentten çıkışı için insani koridor oluşturduk
Rusya: Mariupol’de sıkışıp kalan Ukrayna güçlerinin kentten çıkışı için insani koridor oluşturduk
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukraynalı askerler ile paramiliter grupların üyelerinden teslim olmak isteyenlerin Mariupol’de sıkıştıkları Azovstal Demir... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T14:59+0300
2022-04-19T14:59+0300
2022-04-19T15:30+0300
rusya
ukrayna krizi
mihail mizintsev
mariupol
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Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma İdaresi Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Rusya ordusunun, Ukraynalı güçlerden teslim olmak isteyenlerin çıkışları için Azovstal Fabrikası yakınında insani koridorlar oluşturduğunu ve burada ‘sükunet rejimi’ uygulamasına geçtiğini söyledi. ‘Sükunet rejimi’, insani koridorlar açık kaldığı sürece Rusya askerlerinin bu bölgede askeri eylem gerçekleştirmeyeceği anlamına geliyor.“Rusya Silahlı Kuvvetleri, isteyerek silah bırakan Ukrayna askerleri ve aşırı milliyetçi oluşumların üyelerinin çıkışı için 19 Nisan, Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 14.00’te insani koridor açmıştır” diyen Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya ordusunun da Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin de insani koridor açık kaldığı süre içinde Azovstal hattı boyunca askeri eylem gerçekleştirmeyeceğini kaydetti. Rusya ordusunun Ukrayna hükümetine, Azovstal Fabrikası’nda sıkışan güçlere ‘anlamsız direnişlerini bitirme emri verme çağrısı yaptığını’ hatırlatan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi, Kiev’den böyle bir emir geleceğine inanmadıkları için buradaki Ukraynalı güçlere kendiliklerinden silah bırakıp teslim olma çağrısı yaptıklarını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220419/rusya-ukrayna-odessada-provokasyon-hazirliginda--1055668684.html
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Rusya: Mariupol’de sıkışıp kalan Ukrayna güçlerinin kentten çıkışı için insani koridor oluşturduk
14:59 19.04.2022 (güncellendi: 15:30 19.04.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukraynalı askerler ile paramiliter grupların üyelerinden teslim olmak isteyenlerin Mariupol’de sıkıştıkları Azovstal Demir ve Çelik Fabrikası alanından çıkışları için insani koridorlar oluşturdukları açıklamasını yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma İdaresi Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Rusya ordusunun, Ukraynalı güçlerden teslim olmak isteyenlerin çıkışları için Azovstal Fabrikası yakınında insani koridorlar oluşturduğunu ve burada ‘sükunet rejimi’ uygulamasına geçtiğini söyledi.
‘Sükunet rejimi’, insani koridorlar açık kaldığı sürece Rusya askerlerinin bu bölgede askeri eylem gerçekleştirmeyeceği anlamına geliyor.
“Rusya Silahlı Kuvvetleri, isteyerek silah bırakan Ukrayna askerleri ve aşırı milliyetçi oluşumların üyelerinin çıkışı için 19 Nisan, Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 14.00’te insani koridor açmıştır” diyen Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya ordusunun da Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin de insani koridor açık kaldığı süre içinde Azovstal hattı boyunca askeri eylem gerçekleştirmeyeceğini kaydetti.
Rusya ordusunun Ukrayna hükümetine, Azovstal Fabrikası’nda sıkışan güçlere ‘anlamsız direnişlerini bitirme emri verme çağrısı yaptığını’ hatırlatan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi, Kiev’den böyle bir emir geleceğine inanmadıkları için buradaki Ukraynalı güçlere kendiliklerinden silah bırakıp teslim olma çağrısı yaptıklarını ifade etti.