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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220419/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-uzay-kuvvetleri-ukraynanin-31-askeri-unsurunu-vurdu-1055691889.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna’nın 31 askeri unsurunu vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna’nın 31 askeri unsurunu vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin gün içinde Ukrayna’ya ait 31 askeri unsuru vurduğunu belirtti. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T23:20+0300
2022-04-19T23:30+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
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Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktaran Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin taktik uçakları, Ukrayna'nın 31 askeri unsurunu vurdu. Razdolnoe ve Novogrodovka yerleşim bölgelerinde iki komuta merkezi ile insan gücünün ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 28 saha, ayrıca Privolye bölgesinde çok namlulu roketatar sistemleri için bir mühimmat deposu imha edildi” diye konuştu.‘Yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 180 askeri ve 15 zırhlı aracı etkisiz hale getirildi’“Hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle yapılan saldırısı sonucu Kalinovo-Popasnoye bölgesinde iki tutunma noktası ile Mirnoye, Slavyansk ve Popasnoye bölgelerinde düşmana ait insan gücünün ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı altı saha vuruldu. 180 kadar askeri personel ve 15 zırhlı araç imha edildi” diyen Konaşenkov, Barvenkovo yerleşiminin bulunduğu bölgede Buk-M1 uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini de sözlerine ekledi.‘Rus Silahlı Kuvvetleri gün içinde Ukrayna’ya ait üç İHA düşürdü’Tümgeneral Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri Çernobayevka, Zaliznoye ve Pokrovskoye yerleşimlerinin yakınlarında Ukrayna’ya ait üç insansız hava aracını (İHA) düşürdü” bilgisini verdi.‘Rus ordusu operasyon sırasında Ukrayna’ya ait 140 uçak ve 490 İHA imha etti’“Operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 140 uçak, 490 insansız hava aracı (İHA), 253 uçaksavar füze sistemi imha edildi” diyen Konaşenkov, ayrıca 2 bin 367 tank ve diğer zırhlı muharebe araçlarının, 256 çok namlulu roketatar sisteminin, bin 21 sahra ve havan topu ile 2 bin 225 adet özel askeri aracın imha edildiğini vurguladı.
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rusya savunma bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna’nın 31 askeri unsurunu vurdu

23:20 19.04.2022 (güncellendi: 23:30 19.04.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Fotoğraf bankasına girRusya - Ukrayna - operasyon
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin gün içinde Ukrayna’ya ait 31 askeri unsuru vurduğunu belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktaran Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin taktik uçakları, Ukrayna'nın 31 askeri unsurunu vurdu. Razdolnoe ve Novogrodovka yerleşim bölgelerinde iki komuta merkezi ile insan gücünün ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 28 saha, ayrıca Privolye bölgesinde çok namlulu roketatar sistemleri için bir mühimmat deposu imha edildi” diye konuştu.

‘Yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 180 askeri ve 15 zırhlı aracı etkisiz hale getirildi’

“Hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle yapılan saldırısı sonucu Kalinovo-Popasnoye bölgesinde iki tutunma noktası ile Mirnoye, Slavyansk ve Popasnoye bölgelerinde düşmana ait insan gücünün ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı altı saha vuruldu. 180 kadar askeri personel ve 15 zırhlı araç imha edildi” diyen Konaşenkov, Barvenkovo yerleşiminin bulunduğu bölgede Buk-M1 uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini de sözlerine ekledi.

‘Rus Silahlı Kuvvetleri gün içinde Ukrayna’ya ait üç İHA düşürdü’

Tümgeneral Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri Çernobayevka, Zaliznoye ve Pokrovskoye yerleşimlerinin yakınlarında Ukrayna’ya ait üç insansız hava aracını (İHA) düşürdü” bilgisini verdi.

‘Rus ordusu operasyon sırasında Ukrayna’ya ait 140 uçak ve 490 İHA imha etti’

“Operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 140 uçak, 490 insansız hava aracı (İHA), 253 uçaksavar füze sistemi imha edildi” diyen Konaşenkov, ayrıca 2 bin 367 tank ve diğer zırhlı muharebe araçlarının, 256 çok namlulu roketatar sisteminin, bin 21 sahra ve havan topu ile 2 bin 225 adet özel askeri aracın imha edildiğini vurguladı.
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