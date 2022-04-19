https://tr.sputniknews.com/20220419/rusya-ukrayna-odessada-provokasyon-hazirliginda--1055668684.html

Rusya: Ukrayna, Odessa’da provokasyon hazırlığında

Rusya: Ukrayna, Odessa’da provokasyon hazırlığında

Ukrayna'nın Odessa'da yeni bir provokasyon hazırlığında olduğunu açıklayan Rusya, Azovstal metalurji tesisindeki Ukraynalı ulusal taburlar ve paralı askerlere... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T11:28+0300

2022-04-19T11:28+0300

2022-04-19T11:44+0300

ukrayna krizi

rusya

mihail mizintsev

ukrayna

odessa

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Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Rus ordusunun Odessa bölgesinde sivilleri toplu halde öldürmek ve savaş suçu işlemekle suçlamak için provokasyon hazırlığı yaptığını söyledi.Bu amaçla yakın zamanda SBU birimlerinden birinin Rus askeri üniformalarının giydirilmesi ve sivillere ateş açıldığı mizanseni için hazırlanıldığını belirten Mizintsev, yalan haberler için provokasyona ilişkin fotoğraf ve videoların Ukrayna ve Batı haber ajansları tarafından yayılacağını ekledi.‘Azovstal metalurji tesisindeki Ukraynalı ulusal taburlar ve paralı askerlere teslim olmaları teklif edilecek’ Bununla birlikte Mizintsev, “Azovstal metalurji tesisindeki felaket düzeyindeki durumu göz önünde bulundurarak, aynı zamanda insani prensipler üzerinden hareketle, Ukraynalı ulusal taburların militanları ve yabancı paralı askerlere bugün saat 12.00 itibarıyla askeri eylemlerine son vermeleri ve silah bırakmaları teklif edilecek” dedi.Mariupol’de teslim olan askerlerde olduğu gibi, Azovstal’de teslim olacaklar için de Rusya, savaş esirlerine muameleyle ilgili Cenevre Sözleşmesi’nin tüm kurallarına riayet edeceğini ve teslim olan herkesin canlarının korunacağının garantisini veriyor.Rusya tarafı saat 13.00 itibarıyla veri alışverişi için temas kurmayı, 13.30 itibarıyla geçici ateşkese geçmeyi, 14.00-16.00 arasında da Ukraynalı silahlı gruplar ve yabancı paralı askerlerin hiçbir ayrım gözetmeksizin, yanlarında herhangi bir silah veya mühimmat olmadan Azovstal’den çıkışının gerçekleştirilmesini teklif ediyor.Mizintsev, “Kiev yönetimini bir kez daha sağduyulu olmaya, militanlara anlamsız direnişlerine son vermeleri ve direniş gösterilen yerden ayrılmaları için gerekli talimatı vermeye çağırıyoruz. Ancak Kiev yönetiminden böyle bir talimat vermeyeceğinin farkında olarak, onlara kendi başlarına bu yönde bir karar alıp silah bırakma çağrısı yapıyoruz” dedi.

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rusya, mihail mizintsev, ukrayna, odessa