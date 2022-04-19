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Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında 7 kişi daha öldü
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında 7 kişi daha öldü
Çin'in Şanghay kentinde, Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği Kovid-19 salgınında son 24 saatte 7 kişinin öldüğü açıklandı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-19T09:30+0300
koronavirüs
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koronavirüs
şanghay
omicron
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Yerel Sağlık Komisyonu yetkilisi Vu Çienyü, ölenlerin tamamının yaşlı, aşılanmamış ve kalp-damar, şeker ve hipertansiyon gibi diğer rahatsızlıkları bulunan kişiler olduğunu belirtti. Kentte dün de 89, 90 ve 91 yaşlarındaki üç kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği kayda geçmişti. Ölümler, Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği Kovid-19 salgınındaki doğrulanan ilk can kayıpları olmuştu. Salgında son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği kentte, hastalık belirtisi gösteren 3 bin 84, hastalık belirtisi göstermeyen 17 bin 332 vaka kaydedildi. Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklasa da toplu testler ve sokağa çıkma yasakları kentin büyük bölümünde devam ediyor. Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 188 bin 351 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.
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çin, koronavirüs, şanghay, omicron

Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında 7 kişi daha öldü

09:24 19.04.2022 (güncellendi: 09:30 19.04.2022)
© AFP 2022 / HECTOR RETAMALŞanghay
Şanghay - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMAL
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Çin'in Şanghay kentinde, Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği Kovid-19 salgınında son 24 saatte 7 kişinin öldüğü açıklandı.
Yerel Sağlık Komisyonu yetkilisi Vu Çienyü, ölenlerin tamamının yaşlı, aşılanmamış ve kalp-damar, şeker ve hipertansiyon gibi diğer rahatsızlıkları bulunan kişiler olduğunu belirtti.
Kentte dün de 89, 90 ve 91 yaşlarındaki üç kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği kayda geçmişti. Ölümler, Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği Kovid-19 salgınındaki doğrulanan ilk can kayıpları olmuştu.
Salgında son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği kentte, hastalık belirtisi gösteren 3 bin 84, hastalık belirtisi göstermeyen 17 bin 332 vaka kaydedildi.
Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklasa da toplu testler ve sokağa çıkma yasakları kentin büyük bölümünde devam ediyor.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 188 bin 351 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.
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