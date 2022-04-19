https://tr.sputniknews.com/20220419/sergen-yalcindan-galatasaray-aciklamasi-teklif-gelirse-neden-olmasin-1055670719.html
Sergen Yalçın'dan Galatasaray açıklaması: Teklif gelirse neden olmasın?
Sergen Yalçın'dan Galatasaray açıklaması: Teklif gelirse neden olmasın?
Adı Galatasaray teknik direktörlüğü için geçen Sergen Yalçın'dan açıklama geldi. Yalçın’ın “Bana teklif gelirse neden olmasın?” dediği öğrenildi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T12:05+0300
2022-04-19T12:05+0300
2022-04-19T12:08+0300
sergen yalçın
galatasaray
spor
beşiktaş
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Galatasaray'da yeni sezon için Domenec Torrent ile yola devam edilmemesi beklenirken gelecek hoca da merak konusu oldu. Gündeme Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın gelirken, deneyimli teknik direktörün Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.‘Galatasaray ile anlaşırsa şaşırmam’Milliyet'ten Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın'ın Galatasaray açıklamasını aktardı.Sarıdağ, Sergen Yalçın ile bu konuda konuştuğunu belirterek, "Mümkün. Ben bunu Sergen Hoca’ya da sordum. Sergen Yalçın 'Bana teklif gelirse neden olmasın?' dedi. Galatasaray ile anlaşırsa ben şaşırmam. Sergen Yalçın dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gitmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler sonuçta Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadı" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın başında toplamda 82 maça çıkan Sergen Yalçın, 46 galibiyet, 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.Yalçın, siyah-beyazlı ekip ile geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/sergen-yalcin-onder-hocayi-getiren-de-benim-altyapi-organizasyonunu-kuran-da-1052882552.html
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sergen yalçın, galatasaray, beşiktaş
Sergen Yalçın'dan Galatasaray açıklaması: Teklif gelirse neden olmasın?
12:05 19.04.2022 (güncellendi: 12:08 19.04.2022) Abone ol
Adı Galatasaray teknik direktörlüğü için geçen Sergen Yalçın'dan açıklama geldi. Yalçın’ın “Bana teklif gelirse neden olmasın?” dediği öğrenildi.
Galatasaray'da yeni sezon için Domenec Torrent ile yola devam edilmemesi beklenirken gelecek hoca da merak konusu oldu. Gündeme Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın gelirken, deneyimli teknik direktörün Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
‘Galatasaray ile anlaşırsa şaşırmam’
Milliyet'ten Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın'ın Galatasaray açıklamasını aktardı.
Sarıdağ, Sergen Yalçın ile bu konuda konuştuğunu belirterek, "Mümkün. Ben bunu Sergen Hoca’ya da sordum. Sergen Yalçın 'Bana teklif gelirse neden olmasın?' dedi. Galatasaray ile anlaşırsa ben şaşırmam. Sergen Yalçın dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gitmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler sonuçta Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadı" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın başında toplamda 82 maça çıkan Sergen Yalçın, 46 galibiyet, 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.
Yalçın, siyah-beyazlı ekip ile geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.