https://tr.sputniknews.com/20220419/sergen-yalcindan-galatasaray-aciklamasi-teklif-gelirse-neden-olmasin-1055670719.html

Sergen Yalçın'dan Galatasaray açıklaması: Teklif gelirse neden olmasın?

Sergen Yalçın'dan Galatasaray açıklaması: Teklif gelirse neden olmasın?

Adı Galatasaray teknik direktörlüğü için geçen Sergen Yalçın'dan açıklama geldi. Yalçın’ın “Bana teklif gelirse neden olmasın?” dediği öğrenildi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T12:05+0300

2022-04-19T12:05+0300

2022-04-19T12:08+0300

sergen yalçın

galatasaray

spor

beşiktaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050514264_0:233:3029:1936_1920x0_80_0_0_303f9f47300d027aadc17849d7760437.jpg

Galatasaray'da yeni sezon için Domenec Torrent ile yola devam edilmemesi beklenirken gelecek hoca da merak konusu oldu. Gündeme Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın gelirken, deneyimli teknik direktörün Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.‘Galatasaray ile anlaşırsa şaşırmam’Milliyet'ten Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın'ın Galatasaray açıklamasını aktardı.Sarıdağ, Sergen Yalçın ile bu konuda konuştuğunu belirterek, "Mümkün. Ben bunu Sergen Hoca’ya da sordum. Sergen Yalçın 'Bana teklif gelirse neden olmasın?' dedi. Galatasaray ile anlaşırsa ben şaşırmam. Sergen Yalçın dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gitmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler sonuçta Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadı" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın başında toplamda 82 maça çıkan Sergen Yalçın, 46 galibiyet, 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.Yalçın, siyah-beyazlı ekip ile geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220119/sergen-yalcin-onder-hocayi-getiren-de-benim-altyapi-organizasyonunu-kuran-da-1052882552.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergen yalçın, galatasaray, beşiktaş