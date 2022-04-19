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https://tr.sputniknews.com/20220419/tavsan-kostumu-giymis-animatoru-bir-anda-karsisinda-goren-biden-bulundugu-yerden-hizlica-uzaklasti-1055662422.html
Tavşan kostümü giymiş animatörü bir anda karşısında gören Biden, bulunduğu yerden hızlıca uzaklaştı
Tavşan kostümü giymiş animatörü bir anda karşısında gören Biden, bulunduğu yerden hızlıca uzaklaştı
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da geleneksel olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtladığı esnada... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T02:18+0300
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joe biden
paskalya
tavşan
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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da geleneksel olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'yumurta yuvarlama' etkinliğine katıldı.Buradaki etkinlikte gazetecilerin Afganistan ve Pakistan’daki gelişmeler hakkında sorduğu soruları yanıtlamaya başlayan Biden, tavşan kostümlü bir kişinin yanına yaklaşmasından sonra açıklamalarını yarıda keserek, olay yerini terk etti.O anlar çevrede bulunan kameralar tarafından kayıt altına alındı.
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joe biden, paskalya, tavşan, beyaz saray, yumurta

Tavşan kostümü giymiş animatörü bir anda karşısında gören Biden, bulunduğu yerden hızlıca uzaklaştı

02:18 19.04.2022 (güncellendi: 02:22 19.04.2022)
© AFP 2022 / DREW ANGERERJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERER
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da geleneksel olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtladığı esnada Biden, Paskalya'nın geleneksel sembolü olan 'tavşan' kostümü giymiş bir animatörün yanına yaklaşmasından sonra hızlı bir şekilde bulunduğu yerden uzaklaştı.
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da geleneksel olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'yumurta yuvarlama' etkinliğine katıldı.

Buradaki etkinlikte gazetecilerin Afganistan ve Pakistan’daki gelişmeler hakkında sorduğu soruları yanıtlamaya başlayan Biden, tavşan kostümlü bir kişinin yanına yaklaşmasından sonra açıklamalarını yarıda keserek, olay yerini terk etti.

O anlar çevrede bulunan kameralar tarafından kayıt altına alındı.

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