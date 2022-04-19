Tavşan kostümü giymiş animatörü bir anda karşısında gören Biden, bulunduğu yerden hızlıca uzaklaştı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da geleneksel olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'yumurta yuvarlama' etkinliğine katıldı.



Buradaki etkinlikte gazetecilerin Afganistan ve Pakistan’daki gelişmeler hakkında sorduğu soruları yanıtlamaya başlayan Biden, tavşan kostümlü bir kişinin yanına yaklaşmasından sonra açıklamalarını yarıda keserek, olay yerini terk etti.



O anlar çevrede bulunan kameralar tarafından kayıt altına alındı.



