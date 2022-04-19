Tavşan kostümü giymiş animatörü bir anda karşısında gören Biden, bulunduğu yerden hızlıca uzaklaştı
02:18 19.04.2022 (güncellendi: 02:22 19.04.2022)
© AFP 2022 / DREW ANGERERJoe Biden
© AFP 2022 / DREW ANGERER
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da geleneksel olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtladığı esnada Biden, Paskalya'nın geleneksel sembolü olan 'tavşan' kostümü giymiş bir animatörün yanına yaklaşmasından sonra hızlı bir şekilde bulunduğu yerden uzaklaştı.
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da geleneksel olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'yumurta yuvarlama' etkinliğine katıldı.
Buradaki etkinlikte gazetecilerin Afganistan ve Pakistan’daki gelişmeler hakkında sorduğu soruları yanıtlamaya başlayan Biden, tavşan kostümlü bir kişinin yanına yaklaşmasından sonra açıklamalarını yarıda keserek, olay yerini terk etti.
O anlar çevrede bulunan kameralar tarafından kayıt altına alındı.
Buradaki etkinlikte gazetecilerin Afganistan ve Pakistan’daki gelişmeler hakkında sorduğu soruları yanıtlamaya başlayan Biden, tavşan kostümlü bir kişinin yanına yaklaşmasından sonra açıklamalarını yarıda keserek, olay yerini terk etti.
O anlar çevrede bulunan kameralar tarafından kayıt altına alındı.
Tavşan kostümü giymiş animatörü bir anda karşısında gören ABD Devlet Başkanı Joe Biden, bulunduğu yerden hızlıca uzaklaştıhttps://t.co/GXJFTalZdU pic.twitter.com/tMfzsM3fJX— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 18, 2022