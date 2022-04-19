https://tr.sputniknews.com/20220419/tayvanda-kovid-19a-bagli-ilk-cocuk-olumu-1055684689.html
Tayvan'da Kovid-19'a bağlı ilk çocuk ölümü
Tayvan'da Kovid-19'a bağlı ilk çocuk ölümü
Tayvan'ın başkenti Taipei bölgesinde Kovid-19 nedeniyle ilk çocuk ölümünün gerçekleştiği bildirildi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T17:16+0300
2022-04-19T17:16+0300
2022-04-19T17:16+0300
koronavirüs
tayvan
vaka sayısı
kovid-19
salgın
çocuk
ölüm
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Tayvan'da Kovid-19 vakaları yükseliyor. Ülkenin başkenti Taipei'in Yeni Taipei bölgesinde Kovid-19 nedeniyle ilk çocuk can kaybı yaşandı. Tayvan Shuang Ho hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan günü hastaneye getirilen çocuk, yoğun bakıma alındı ancak Kovid-19'a bağlı olarak beyin sapı iltihaplanması sonucunda hayatını kaybetti. Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu İh, basın mensupları ile gerçekleştirdiği toplantıda, hem hastane hem de belediye olarak küçük çocuğu hayatta tutmak için herkesin çok uğraş verdiğini belirterek, merkezi hükümete benzer durumların yaşanmaması ve özellikle küçük yaştaki çocukların korunması konusunda önlemlerin arttırılması konusunda uyarıda bulundu.Rekor vakaTayvan Sağlık Bakanı Çen Şih Çung, ülkede 1727 yeni vaka olduğunu açıklayarak, bu rakamın Tayvan’ın şimdiye dek ulaştığı günlük en yüksek vaka olduğunu söyledi. Bu rakamın bin 626'sının yurt içi temastan virüs kaptığı belirtilirken, diğer 101 kişinin ise yurt dışında hastalandığı bilgisi paylaşıldı. Sağlık bakanı Çen, ayrıca biri 2 yaşındaki çocuk ve diğeri 90’lı yaşlarında olan erkek bir Tayvanlının hayatını kaybettiği bilgisini de paylaştı.Ülkede, ilk doz aşılama oranı yüzde 84.19 olarak kaydedilirken, ikinci doz yüzde 79.42 ve üçüncü doz ise yüzde 55.61 olarak açıklandı.Tayvan'da salgının başından bu yana 37 bin 710 vaka tespit edilmiş, koronavirüs nedeniyle de 856 kişi hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220419/sanghayda-omicron-varyantinin-tetikledigi-kovid-19-salgininda-7-kisi-daha-oldu--1055665243.html
https://tr.sputniknews.com/20220415/tayvandan-kovid-19-rekoru-1284-vaka-1055591098.html
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tayvan, vaka sayısı, kovid-19, salgın, çocuk, ölüm
Tayvan'da Kovid-19'a bağlı ilk çocuk ölümü
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Tayvan'ın başkenti Taipei bölgesinde Kovid-19 nedeniyle ilk çocuk ölümünün gerçekleştiği bildirildi.
Tayvan'da Kovid-19 vakaları yükseliyor. Ülkenin başkenti Taipei'in Yeni Taipei bölgesinde Kovid-19 nedeniyle ilk çocuk can kaybı yaşandı.
Tayvan Shuang Ho hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan günü hastaneye getirilen çocuk, yoğun bakıma alındı ancak Kovid-19'a bağlı olarak beyin sapı iltihaplanması sonucunda hayatını kaybetti.
Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu İh, basın mensupları ile gerçekleştirdiği toplantıda, hem hastane hem de belediye olarak küçük çocuğu hayatta tutmak için herkesin çok uğraş verdiğini belirterek, merkezi hükümete benzer durumların yaşanmaması ve özellikle küçük yaştaki çocukların korunması konusunda önlemlerin arttırılması konusunda uyarıda bulundu.
Rekor vaka
Tayvan Sağlık Bakanı Çen Şih Çung, ülkede 1727 yeni vaka olduğunu açıklayarak, bu rakamın Tayvan’ın şimdiye dek ulaştığı günlük en yüksek vaka olduğunu söyledi.
Bu rakamın bin 626'sının yurt içi temastan virüs kaptığı belirtilirken, diğer 101 kişinin ise yurt dışında hastalandığı bilgisi paylaşıldı.
Sağlık bakanı Çen, ayrıca biri 2 yaşındaki çocuk ve diğeri 90’lı yaşlarında olan erkek bir Tayvanlının hayatını kaybettiği bilgisini de paylaştı.
Ülkede, ilk doz aşılama oranı yüzde 84.19 olarak kaydedilirken, ikinci doz yüzde 79.42 ve üçüncü doz ise yüzde 55.61 olarak açıklandı.
Tayvan'da salgının başından bu yana 37 bin 710 vaka tespit edilmiş, koronavirüs nedeniyle de 856 kişi hayatını kaybetmişti.