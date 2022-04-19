Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220419/tayvanda-kovid-19a-bagli-ilk-cocuk-olumu-1055684689.html
Tayvan'da Kovid-19'a bağlı ilk çocuk ölümü
Tayvan'da Kovid-19'a bağlı ilk çocuk ölümü
Tayvan'ın başkenti Taipei bölgesinde Kovid-19 nedeniyle ilk çocuk ölümünün gerçekleştiği bildirildi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T17:16+0300
2022-04-19T17:16+0300
koronavirüs
tayvan
vaka sayısı
kovid-19
salgın
çocuk
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055684837_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2b7d725eb57f271caaf875355dbfb28f.jpg
Tayvan'da Kovid-19 vakaları yükseliyor. Ülkenin başkenti Taipei'in Yeni Taipei bölgesinde Kovid-19 nedeniyle ilk çocuk can kaybı yaşandı. Tayvan Shuang Ho hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan günü hastaneye getirilen çocuk, yoğun bakıma alındı ancak Kovid-19'a bağlı olarak beyin sapı iltihaplanması sonucunda hayatını kaybetti. Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu İh, basın mensupları ile gerçekleştirdiği toplantıda, hem hastane hem de belediye olarak küçük çocuğu hayatta tutmak için herkesin çok uğraş verdiğini belirterek, merkezi hükümete benzer durumların yaşanmaması ve özellikle küçük yaştaki çocukların korunması konusunda önlemlerin arttırılması konusunda uyarıda bulundu.Rekor vakaTayvan Sağlık Bakanı Çen Şih Çung, ülkede 1727 yeni vaka olduğunu açıklayarak, bu rakamın Tayvan’ın şimdiye dek ulaştığı günlük en yüksek vaka olduğunu söyledi. Bu rakamın bin 626'sının yurt içi temastan virüs kaptığı belirtilirken, diğer 101 kişinin ise yurt dışında hastalandığı bilgisi paylaşıldı. Sağlık bakanı Çen, ayrıca biri 2 yaşındaki çocuk ve diğeri 90’lı yaşlarında olan erkek bir Tayvanlının hayatını kaybettiği bilgisini de paylaştı.Ülkede, ilk doz aşılama oranı yüzde 84.19 olarak kaydedilirken, ikinci doz yüzde 79.42 ve üçüncü doz ise yüzde 55.61 olarak açıklandı.Tayvan'da salgının başından bu yana 37 bin 710 vaka tespit edilmiş, koronavirüs nedeniyle de 856 kişi hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220419/sanghayda-omicron-varyantinin-tetikledigi-kovid-19-salgininda-7-kisi-daha-oldu--1055665243.html
https://tr.sputniknews.com/20220415/tayvandan-kovid-19-rekoru-1284-vaka-1055591098.html
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055684837_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e3eb9445cafa1d9a7bade5ad34af3f2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tayvan, vaka sayısı, kovid-19, salgın, çocuk, ölüm

Tayvan'da Kovid-19'a bağlı ilk çocuk ölümü

17:16 19.04.2022
© İHATayvan - Koronavirüs - Kovid-19
Tayvan - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© İHA
Abone olTelegram
Tayvan'ın başkenti Taipei bölgesinde Kovid-19 nedeniyle ilk çocuk ölümünün gerçekleştiği bildirildi.
Tayvan'da Kovid-19 vakaları yükseliyor. Ülkenin başkenti Taipei'in Yeni Taipei bölgesinde Kovid-19 nedeniyle ilk çocuk can kaybı yaşandı.
Tayvan Shuang Ho hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan günü hastaneye getirilen çocuk, yoğun bakıma alındı ancak Kovid-19'a bağlı olarak beyin sapı iltihaplanması sonucunda hayatını kaybetti.
Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu İh, basın mensupları ile gerçekleştirdiği toplantıda, hem hastane hem de belediye olarak küçük çocuğu hayatta tutmak için herkesin çok uğraş verdiğini belirterek, merkezi hükümete benzer durumların yaşanmaması ve özellikle küçük yaştaki çocukların korunması konusunda önlemlerin arttırılması konusunda uyarıda bulundu.
Şanghay - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
KORONAVİRÜS
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında 7 kişi daha öldü
09:24

Rekor vaka

Tayvan Sağlık Bakanı Çen Şih Çung, ülkede 1727 yeni vaka olduğunu açıklayarak, bu rakamın Tayvan’ın şimdiye dek ulaştığı günlük en yüksek vaka olduğunu söyledi.
Bu rakamın bin 626'sının yurt içi temastan virüs kaptığı belirtilirken, diğer 101 kişinin ise yurt dışında hastalandığı bilgisi paylaşıldı.
Sağlık bakanı Çen, ayrıca biri 2 yaşındaki çocuk ve diğeri 90’lı yaşlarında olan erkek bir Tayvanlının hayatını kaybettiği bilgisini de paylaştı.
Ülkede, ilk doz aşılama oranı yüzde 84.19 olarak kaydedilirken, ikinci doz yüzde 79.42 ve üçüncü doz ise yüzde 55.61 olarak açıklandı.
Tayvan'da salgının başından bu yana 37 bin 710 vaka tespit edilmiş, koronavirüs nedeniyle de 856 kişi hayatını kaybetmişti.
Koronavirüs - Kovid-19 - Tayvan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
KORONAVİRÜS
Tayvan’dan Kovid-19 rekoru: 1284 vaka
15 Nisan, 16:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала