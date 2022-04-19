https://tr.sputniknews.com/20220419/teslim-olan-ingiliz-parali-asker-aslin-kievi-askerleri-kaderine-terk-etmekle-sucladi-1055678933.html
Teslim olan İngiliz paralı asker Aslin, Kiev’i askerleri kaderine terk etmekle suçladı
Teslim olan İngiliz paralı asker Aslin, Kiev’i askerleri kaderine terk etmekle suçladı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) güçlerine teslim olan İngiliz paralı asker Aiden Aslin, Ukrayna hükümetinin, askerleri kaderlerine terk ettiği için teslim... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T15:25+0300
2022-04-19T15:25+0300
2022-04-19T15:25+0300
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DHC İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı videoda,Aslin, “Mevcut durum nedeniyle Donbass’tan ayrılmak ve bölgeyi DHC ve Rusya Federasyonu askerlerine teslim etmemiz gerekiyordu” ifadelerini kullandı.Esirlerin iyi durumda olduğunu kaydeden Aslin, "Bize iyi davranıyorlar. Yemeğimiz, suyumuz, sigaramız var. Endişe edilecek hiçbir şeyimiz yok” diye konuştu.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e seslenen İngiliz paralı asker, “Bizi yalnız bıraktığınızı ve Mariupol’ü terk etmek için küçücük bir fırsat bile yaratmadığınızı bilmeniz gerekiyor” dedi.Aslin, geçen hafta Ukrayna ordusunun 36. Tugayı'nın Mariupol ablukasını kırma girişimi sırasında başka bir İngiliz paralı asker Sean Pinner’le birlikte esir alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220418/esir-ingilizlerden-basbakan-johnsona-cagri-bizi-viktor-medvedcukla-takas-edin-1055646670.html
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ukrayna, ingiltere, rusya, esir, paralı asker, mariupol
Teslim olan İngiliz paralı asker Aslin, Kiev’i askerleri kaderine terk etmekle suçladı
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) güçlerine teslim olan İngiliz paralı asker Aiden Aslin, Ukrayna hükümetinin, askerleri kaderlerine terk ettiği için teslim olduğunu söyledi.
DHC İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı videoda,Aslin, “Mevcut durum nedeniyle Donbass’tan ayrılmak ve bölgeyi DHC ve Rusya Federasyonu askerlerine teslim etmemiz gerekiyordu” ifadelerini kullandı.
Esirlerin iyi durumda olduğunu kaydeden Aslin, "Bize iyi davranıyorlar. Yemeğimiz, suyumuz, sigaramız var. Endişe edilecek hiçbir şeyimiz yok” diye konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e seslenen İngiliz paralı asker, “Bizi yalnız bıraktığınızı ve Mariupol’ü terk etmek için küçücük bir fırsat bile yaratmadığınızı bilmeniz gerekiyor” dedi.
Aslin, geçen hafta Ukrayna ordusunun 36. Tugayı'nın Mariupol ablukasını kırma girişimi sırasında başka bir İngiliz paralı asker Sean Pinner’le birlikte esir alınmıştı.