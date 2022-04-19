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Türkiye Tekel Bayiler Başkanı duyurdu: Şarap ve şarap bazlı içeceklere zam
Türkiye Tekel Bayiler Başkanı duyurdu: Şarap ve şarap bazlı içeceklere zam
Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, şaraplara zam geldiğini duyurdu. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T14:23+0300
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şarap
ekonomi
zam
alkol
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Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden şarap fiyatlarına zam geldiğini açıkladı. Şarap ve şarap bazlı içeceklere ÖTV zammı 14.4 olarak yansıdı. Shot ürünlere ise 5 TL zam geldi.Resmi Gazete'de yayınlanan ayrı bir kararla tütündeki ÖTV matrahları da yeniden belirlendi. Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0.0921 ve maktu vergi tutarı 0.8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220324/turkiye-tekel-bayileri-platformu-baskani-ozgur-aybas-sigara-ve-ickiye-zam-geliyor-1055019387.html
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şarap, zam, alkol

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı duyurdu: Şarap ve şarap bazlı içeceklere zam

14:23 19.04.2022 (güncellendi: 14:30 19.04.2022)
© PixabayKırmızı şarap
Kırmızı şarap - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© Pixabay
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Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, şaraplara zam geldiğini duyurdu.
Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden şarap fiyatlarına zam geldiğini açıkladı. Şarap ve şarap bazlı içeceklere ÖTV zammı 14.4 olarak yansıdı. Shot ürünlere ise 5 TL zam geldi.
Resmi Gazete'de yayınlanan ayrı bir kararla tütündeki ÖTV matrahları da yeniden belirlendi. Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0.0921 ve maktu vergi tutarı 0.8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi.
Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
EKONOMİ
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Sigara ve içkiye zam geliyor
24 Mart, 16:43
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