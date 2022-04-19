https://tr.sputniknews.com/20220419/turkiye-tekel-bayiler-baskani-duyurdu-sarap-ve-sarap-bazli-iceceklere-zam-1055676083.html

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı duyurdu: Şarap ve şarap bazlı içeceklere zam

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı duyurdu: Şarap ve şarap bazlı içeceklere zam

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, şaraplara zam geldiğini duyurdu. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T14:23+0300

2022-04-19T14:23+0300

2022-04-19T14:30+0300

şarap

ekonomi

zam

alkol

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Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden şarap fiyatlarına zam geldiğini açıkladı. Şarap ve şarap bazlı içeceklere ÖTV zammı 14.4 olarak yansıdı. Shot ürünlere ise 5 TL zam geldi.Resmi Gazete'de yayınlanan ayrı bir kararla tütündeki ÖTV matrahları da yeniden belirlendi. Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0.0921 ve maktu vergi tutarı 0.8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220324/turkiye-tekel-bayileri-platformu-baskani-ozgur-aybas-sigara-ve-ickiye-zam-geliyor-1055019387.html

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şarap, zam, alkol