https://tr.sputniknews.com/20220419/turkiyeden-polonyaya-vize-muafiyeti--1055663281.html

Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti

Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti

Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T03:33+0300

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türkiye

vize muafiyeti

polonya

türkiye

resmi gazete

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Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak. Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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vize muafiyeti, polonya, türkiye, resmi gazete