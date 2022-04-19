Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220419/uzlasma-basvurulari-e-devlet-uzerinden-yapilabilecek-1055666248.html
Uzlaşma başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Uzlaşma başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
e-Devlet'te yeni bir hizmet daha kullanıma sunuldu. Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularını e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T10:11+0300
2022-04-19T10:11+0300
türkiye
e-devlet
uzlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052440092_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_651ce5ce286bf2a239c38fb131611e89.jpg
e-Devlet'te yeni uygulama kullanıma sokuldu. Buna göre, Rekabet Kurumundan, uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığı bildirildi.Konuya ilişkin duyuru, kurumun internet sitesinde yayımlandı.Uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığı belirtilen duyuruda, "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik kapsamında teşebbüsler ve teşebbüs birliklerince yapılacak uzlaşma başvuruları e-Devlet Kapısı internet sitesinden 'Rekabet Kurumu Başvuru Portalı' başlığı altından yapılabilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052440092_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_34e365948d441bc977c25286e9926021.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
e-devlet, uzlaşma

Uzlaşma başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

10:11 19.04.2022
© AAe-devlet
e-devlet - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AA
Abone olTelegram
e-Devlet'te yeni bir hizmet daha kullanıma sunuldu. Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularını e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı.
e-Devlet'te yeni uygulama kullanıma sokuldu. Buna göre, Rekabet Kurumundan, uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığı bildirildi.
Konuya ilişkin duyuru, kurumun internet sitesinde yayımlandı.
Uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığı belirtilen duyuruda, "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik kapsamında teşebbüsler ve teşebbüs birliklerince yapılacak uzlaşma başvuruları e-Devlet Kapısı internet sitesinden 'Rekabet Kurumu Başvuru Portalı' başlığı altından yapılabilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала