https://tr.sputniknews.com/20220419/yeni-iphone-14-modellerine-ait-fotograflar-sizdirildi--1055666789.html

Yeni iPhone 14 modellerine ait fotoğraflar sızdırıldı

Yeni iPhone 14 modellerine ait fotoğraflar sızdırıldı

Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan bir fotoğrafın, Eylül ayında tanıtılması planlanan iPhone 14 modellerine ait olduğu öne sürüldü... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T10:56+0300

2022-04-19T10:56+0300

2022-04-19T11:05+0300

yaşam

iphone

model

fotoğraf

sosyal medya

eylül

özellik

iphone 14

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Apple'ın yeni iPhone serisinin boyutlarını gösterdiği iddia edilen ve 4 telefon modelinin yer aldığı bir fotoğraf, 'MacRumours' isimli bir Weibo hesabından paylaşıldı. Yeni seriyle birlikte fiyatlara zam yapacağı iddia edilen Apple'ın bu serisinde iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin yer alması bekleniyor. Sızdırılan görüntüde de yer almayan ve Apple'ın en az satılan versiyonu olarak bilinen Mini modelin ise bu seride olmayacağı tahmin ediliyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinin 6.1 inç, Max ve Pro Max modelinin ise 6.7 inç ekrana sahip olacağı öne sürülüyor. Sızdırılan bilgilere göre, cihaz şık bir tasarıma, daha hızlı A16 bionic çipe, gelişmiş kameralara sahip olacak. Pil boyutunda değişiklik olacağı da söylenen cihaz hakkındaki bir diğer sızıntı ise Touch ID'nin geri geleceği yönünde. 6 GB'lık RAM de, iPhone 14 Pro serisinde yerini 8 GB'lik RAM'e bırakabilir.iPhone 14 modellerinde Apple'ın kendi üreteceği 5G modemler de kullanılabilir. Firma, kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.Forbes'ın iddiasına göre Apple, iPhone 14 ailesine zam yapacak. Sadece iPhone 14'ün fiyatı iPhone 13'le aynı kalacak, 14 Pro ve 14 Pro Max ise önceki serilere göre 100 dolar daha pahalı olacak.Öte yandan, yeni iPhone 14 ailesinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

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