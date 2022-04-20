https://tr.sputniknews.com/20220420/10-yil-sonra-ilk-kez-abone-kaybeden-netflixin-hisseleri-de-cakildi-1055714575.html
10 yıl sonra ilk kez abone kaybeden Netflix'in hisseleri de çakıldı
10 yıl sonra ilk kez abone kaybeden Netflix'in hisseleri de çakıldı
Koronavirüs pandemisi kısıtlamaları kapsamında ilan edilen karantinaların ekmeğini yiyen Netflix dünyanın yeniden açılmaya başlamasıyla birlikte bunun... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T17:34+0300
2022-04-20T17:34+0300
2022-04-20T17:34+0300
netflix
hisse
abone
ekonomi
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Abone sayısında bu yılın ilk çeyreğinde 200 bin azalma kaydeden çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, 10 yılı aşkın süredir gördüğü bu ilk düşüşün ardından hisseleri açısından da kötü bir gün geçiriyor.Bugüne karışık seyirle başlayan ABD borsasında Netflix hisseleri ilk 15 dakika içinde yüzde 32.4 düşerek 235.76 dolardan işlem gördü.
https://tr.sputniknews.com/20220420/netflix-ilk-kez-abone-kaybetti-1055694624.html
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netflix, hisse, abone
10 yıl sonra ilk kez abone kaybeden Netflix'in hisseleri de çakıldı
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Koronavirüs pandemisi kısıtlamaları kapsamında ilan edilen karantinaların ekmeğini yiyen Netflix dünyanın yeniden açılmaya başlamasıyla birlikte bunun etkilerini sert biçimde hissediyor.
Abone sayısında bu yılın ilk çeyreğinde 200 bin azalma kaydeden çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, 10 yılı aşkın süredir gördüğü bu ilk düşüşün ardından hisseleri açısından da kötü bir gün geçiriyor.
Bugüne karışık seyirle başlayan ABD borsasında Netflix hisseleri ilk 15 dakika içinde yüzde 32.4 düşerek 235.76 dolardan işlem gördü.