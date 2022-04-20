https://tr.sputniknews.com/20220420/10-yil-sonra-ilk-kez-abone-kaybeden-netflixin-hisseleri-de-cakildi-1055714575.html

10 yıl sonra ilk kez abone kaybeden Netflix'in hisseleri de çakıldı

10 yıl sonra ilk kez abone kaybeden Netflix'in hisseleri de çakıldı

Koronavirüs pandemisi kısıtlamaları kapsamında ilan edilen karantinaların ekmeğini yiyen Netflix dünyanın yeniden açılmaya başlamasıyla birlikte bunun... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T17:34+0300

2022-04-20T17:34+0300

2022-04-20T17:34+0300

netflix

hisse

abone

ekonomi

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Abone sayısında bu yılın ilk çeyreğinde 200 bin azalma kaydeden çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, 10 yılı aşkın süredir gördüğü bu ilk düşüşün ardından hisseleri açısından da kötü bir gün geçiriyor.Bugüne karışık seyirle başlayan ABD borsasında Netflix hisseleri ilk 15 dakika içinde yüzde 32.4 düşerek 235.76 dolardan işlem gördü.

https://tr.sputniknews.com/20220420/netflix-ilk-kez-abone-kaybetti-1055694624.html

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netflix, hisse, abone