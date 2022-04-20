https://tr.sputniknews.com/20220420/24-yasindaki-universite-ogrencisi-dis-tedavisi-sonrasi-hayatini-kaybetti-1055714333.html

24 yaşındaki üniversite öğrencisi diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti

24 yaşındaki üniversite öğrencisi diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti

Çorum'da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan üniversite öğrencisi İrem Arin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T17:12+0300

2022-04-20T17:12+0300

2022-04-20T17:12+0300

yaşam

diş

diş hekimi

çorum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055714197_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_bb25f1f8d724a4793d4c8355c085abbb.jpg

Çorum'da yaşayan 24 yaşındaki İrem Arin, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti.Tedaviden çıkan genç kız, sokakta bir arkadaşıyla yürürken aniden yere yığıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Arin, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölüm nedeni, otopsi raporuyla belli olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220418/cristiano-ronaldonun-yeni-dogan-oglu-hayatini-kaybetti-1055659328.html

çorum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diş, diş hekimi, çorum