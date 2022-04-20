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24 yaşındaki üniversite öğrencisi diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti
24 yaşındaki üniversite öğrencisi diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti
Çorum'da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan üniversite öğrencisi İrem Arin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
diş
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Çorum'da yaşayan 24 yaşındaki İrem Arin, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti.Tedaviden çıkan genç kız, sokakta bir arkadaşıyla yürürken aniden yere yığıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Arin, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölüm nedeni, otopsi raporuyla belli olacak.
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diş, diş hekimi, çorum

24 yaşındaki üniversite öğrencisi diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti

17:12 20.04.2022
© DHA24 yaşındaki üniversite öğrencisi diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti
24 yaşındaki üniversite öğrencisi diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© DHA
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Çorum'da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan üniversite öğrencisi İrem Arin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Çorum'da yaşayan 24 yaşındaki İrem Arin, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti.

Tedaviden çıkan genç kız, sokakta bir arkadaşıyla yürürken aniden yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Arin, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölüm nedeni, otopsi raporuyla belli olacak.
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