https://tr.sputniknews.com/20220420/24-yasindaki-universite-ogrencisi-dis-tedavisi-sonrasi-hayatini-kaybetti-1055714333.html
24 yaşındaki üniversite öğrencisi diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti
24 yaşındaki üniversite öğrencisi diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti
Çorum'da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan üniversite öğrencisi İrem Arin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T17:12+0300
2022-04-20T17:12+0300
2022-04-20T17:12+0300
yaşam
diş
diş hekimi
çorum
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Çorum'da yaşayan 24 yaşındaki İrem Arin, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti.Tedaviden çıkan genç kız, sokakta bir arkadaşıyla yürürken aniden yere yığıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Arin, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölüm nedeni, otopsi raporuyla belli olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220418/cristiano-ronaldonun-yeni-dogan-oglu-hayatini-kaybetti-1055659328.html
çorum
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diş, diş hekimi, çorum
24 yaşındaki üniversite öğrencisi diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti
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Çorum'da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan üniversite öğrencisi İrem Arin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Çorum'da yaşayan 24 yaşındaki İrem Arin, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti.
Tedaviden çıkan genç kız, sokakta bir arkadaşıyla yürürken aniden yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Arin, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölüm nedeni, otopsi raporuyla belli olacak.