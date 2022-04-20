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AK Parti Konya İl Başkanı: Kışın salatalık domates yemezdik, çok zenginleştik açık söyleyeyim
AK Parti Konya İl Başkanı: Kışın salatalık domates yemezdik, çok zenginleştik açık söyleyeyim
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, hayat pahalılığı sorununa ilişkin konuşurken "Marketlerdeki domates patlıcan, 30 lira oldu diye dayak yiyoruz. Biz... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
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AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Hüyük ilçesinde partisinin haftalık il yönetim kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet'in aktardığı haberde, ülke ekonomisine ilişkin konuşan Hasan Angı, pandemi ve ardından başlayan Ukrayna krizinin gıda ve enerji fiyatlarını yükselttiğini söyledi.Angı, "Yeter ki üretelim. Bu, arpa buğday da olsa, sebze meyve de olsa. Bakın seradaki meyve üzerinden, ‘marketlerdeki domates patlıcan, 30 lira oldu' diye dayak yiyoruz. Bir taraftan da düşündüğümüz zaman kışın salatalık domates yemezdik ya turşu yerdik, çok zenginleştik açık söyleyeyim, ondan sonra yok domatesin tanesi 5 lira. Bre mübarek haziranda çıkınca kendi toprağımızda bunu yemek lazım. Ha ihtiyaç varsa, paran da varsa, git al 30'a değil, 40'a ye, buna kimse bir şey demez. Serada da üretim yapmak kolay mı, hele çetin kış şartları; insanlar ısıtmak zorunda kaldı, hasar gören, çökenler oldu, şu oldu, bu oldu." dedi.“Çiftçiye bakıyorsun ‘yeterince kazanmıyorum' diye bağırıyor, tüketiciye bakıyorsun, ‘çok pahalı alıyoruz' arada herkes birbirini suçluyor” diyen Angı sözlerini şöyle tamamladı:"Yani süreci doğru yönetebilmemiz lazım, onun için de kendimiz üretelim, kendi pazarımızda kendi fiyatlandırmalarımızla, yani üreten de kazansın, tüketici de çok pahalıya değil makul fiyatlı olarak alabilsin, arada ticaretini yapan arkadaşlar varsa, bundan para kazansın. Kimsenin kazancına karşı değiliz ama fırsatçılıkla sanki Türkiye'de sanki bir şey oluyormuş gibi. 2018 seçimlerini hatırlıyorsunuz, patates ve soğandan yemediğimiz dayak kalmadı. Bu sene soğan 40 kuruştan tarlada kaldı. Tuzlukçu bölgesindeki üretici arkadaşlar, ‘yani çuval parasını kurtarmıyor."
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ak parti, konya

AK Parti Konya İl Başkanı: Kışın salatalık domates yemezdik, çok zenginleştik açık söyleyeyim

12:47 20.04.2022 (güncellendi: 12:49 20.04.2022)
© FotoğrafHasan Angı
Hasan Angı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© Fotoğraf
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AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, hayat pahalılığı sorununa ilişkin konuşurken "Marketlerdeki domates patlıcan, 30 lira oldu diye dayak yiyoruz. Biz eskiden kışın salatalık domates yemezdik turşu yerdik, çok zenginleştik açık söyleyeyim" ifadelerini kullandı.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Hüyük ilçesinde partisinin haftalık il yönetim kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet'in aktardığı haberde, ülke ekonomisine ilişkin konuşan Hasan Angı, pandemi ve ardından başlayan Ukrayna krizinin gıda ve enerji fiyatlarını yükselttiğini söyledi.
Angı, "Yeter ki üretelim. Bu, arpa buğday da olsa, sebze meyve de olsa. Bakın seradaki meyve üzerinden, ‘marketlerdeki domates patlıcan, 30 lira oldu' diye dayak yiyoruz. Bir taraftan da düşündüğümüz zaman kışın salatalık domates yemezdik ya turşu yerdik, çok zenginleştik açık söyleyeyim, ondan sonra yok domatesin tanesi 5 lira. Bre mübarek haziranda çıkınca kendi toprağımızda bunu yemek lazım. Ha ihtiyaç varsa, paran da varsa, git al 30'a değil, 40'a ye, buna kimse bir şey demez. Serada da üretim yapmak kolay mı, hele çetin kış şartları; insanlar ısıtmak zorunda kaldı, hasar gören, çökenler oldu, şu oldu, bu oldu." dedi.
“Çiftçiye bakıyorsun ‘yeterince kazanmıyorum' diye bağırıyor, tüketiciye bakıyorsun, ‘çok pahalı alıyoruz' arada herkes birbirini suçluyor” diyen Angı sözlerini şöyle tamamladı:
"Yani süreci doğru yönetebilmemiz lazım, onun için de kendimiz üretelim, kendi pazarımızda kendi fiyatlandırmalarımızla, yani üreten de kazansın, tüketici de çok pahalıya değil makul fiyatlı olarak alabilsin, arada ticaretini yapan arkadaşlar varsa, bundan para kazansın. Kimsenin kazancına karşı değiliz ama fırsatçılıkla sanki Türkiye'de sanki bir şey oluyormuş gibi. 2018 seçimlerini hatırlıyorsunuz, patates ve soğandan yemediğimiz dayak kalmadı. Bu sene soğan 40 kuruştan tarlada kaldı. Tuzlukçu bölgesindeki üretici arkadaşlar, ‘yani çuval parasını kurtarmıyor."
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